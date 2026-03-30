〈財經週報-投資觀點〉新興市場在地緣政治衝擊下展現韌性

雖然中國在高科技產業展現自給自足的韌性，但 54% 的分析師仍警告，能源成本上升與供應鏈干擾將導致獲利面臨顯著負向衝擊。分析師建議投資人應更聚焦於成本控管能力強、且具備政策紅利保護的產業龍頭。（路透）

■Niamh Brodie‑Machura

根據《富達國際2026年分析師調查》報告，中東衝突造成顯著供給面衝擊，干擾能源流動、加劇地緣政治緊張並推升物價，新興市場正於此局勢下持續發展，故長期投資人需要超越短期雜訊，將焦點放在長期塑造個別市場的基礎。

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地緣政治逆風擴大地區走勢分歧

地緣政治或貨幣政策將持續影響未來12個月企業獲利表現。歐洲看起來尤其脆弱，多數分析師預期影響將是「中度負向」或「顯著負向」。亞太地區（中國與日本除外）呈現類似趨勢，預期為負向影響的分析師明顯多於預期正向者。中國分析師亦保持審慎，54%預期企業獲利將面臨「中度負向」或「顯著負向」衝擊。

反觀對歐洲、中東及非洲（EMEA）與拉丁美洲看法呈現兩極化態勢，分析師預期對企業獲利影響「顯著正向」與「顯著負向」的比例並存，反映越來越明顯的區域分歧現象，部分國家與產業面臨政策與需求風險，其他特別是與資源相關的經濟體與企業，則可能受惠於較高的原物料與能源價格。

此外，近三分之二分析師在基本面分析中納入貿易政策轉變的影響，顯示去年關稅衝擊仍持續發酵。

地緣政治發展再次影響新興市場前景，無論是貿易與政策不確定性的直接影響，或是能源價格與通膨的間接傳導。能源市場劇烈波動，尤其對能源供給衝擊較敏感區域增添新的複雜因素。若市場穩定下來，短期波動可能減緩，但目前來看，預期風險已轉向更長時間的干擾，同時加劇通膨壓力，對能源進口國的影響尤其顯著。

然而，在此情境下，對股票表現的情緒並非一致悲觀，而是差異越見明顯。亞太區（中國與日本除外）分析師有24%認為所分析市場的企業被低估；歐洲、中東及非洲與拉丁美洲分析師則有29%同感。

主動式策略尤為重要

綜合而言，中東緊張局勢持續的時間，仍是新興市場的關鍵變數。通膨壓力可能隨干擾延長而加劇，並對能源進口國帶來更大衝擊。同時，結構性成長動能與改革進度正導致更加分歧的結果。

本次調查最顯著的發現是新興市場內的巨大差異。改革力度、能源曝險程度與創新能力不一，使企業成果更加分歧。在此環境中，嚴守紀律、自下而上的評估個別地區和個股，對投資新興市場地區變得更加重要。

（作者為富達國際首席股票投資長）

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