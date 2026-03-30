〈財經週報-投資觀點〉善用資產配置 在動盪市場中守護財富並穩健增值

在地緣衝突下，通膨與油價預期上升，建議投資人利用資產配置打造穩健護城河。（歐新社）

■王思微

中東戰火再起、AI 泡沫疑慮 用資產配置打造穩健護城河

近期中東局勢瞬息萬變，引發全球市場隨之動盪，各國股市因應每日國際訊息時漲時跌，上沖水洗好似三溫暖。市場上充斥太多訊息，中東地緣政治衝突加劇造成能源供給不安；美國公布的就業資訊雖顯示負成長，但企業景氣保持擴張；加上關稅議題未休，雖有AI泡沫疑慮，但全球AI投資熱度不減；科技巨頭持續擴大資本支出、資料中心與晶片需求強勢，帶動相關供應鏈成為市場少數亮點。在地緣衝突下，通膨與油價預期上升，使聯準會降息步伐轉趨保守，市場甚至出現「不降息」的聲音。在高度不確定環境中，資產配置成為投資人在彷如亂流的投資市場或紛擾雜音眾多的訊息環境下的核心策略。

一、動態配置、滾動式調整：以股債進行平衡配置，安穩度過市場亂流

市場不確定性升溫及蔓延，「單押股票」或專注單一標的容易受到地緣政治及通膨的干擾而有大幅波動，與其時刻擔心，建議可採比例式資產配置，建立自己的資產部位，如選擇60/40配置，可達到攻守兼備的防衛模式。可依自己的資金來源、投資目標，評估長短期需求及風險承受度，例如覺得科技週期仍具增長力道，可將60% 投資金額放在股票型基金，聚焦AI、資料中心、雲端運算等長期趨勢，；再搭配40% 固定收益商品，如海外債、投資等級債券型基金等波動幅度相對較低之標的，可在地緣衝突與利率不確定下有機會獲取投資收益及較穩定的現金流；即使降息落地，中長天期債也有機會貢獻資本利得。

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二、定期定額或存股：無畏短期波動，長期攤平成本的最佳工具

不論投資新手或老手定期定額或存股都是投資人的好工具，不管是擔心單筆投資的心情上下起伏，或經歷過該買該賣的自我問答或煎熬，或為自己或家人存一桶金，最重要的是定期定額正是面對短期修正的好策略。只要投資標的具備「成長性與波動性」，如AI、科技等趨勢型基金，在下跌期間持續扣款，反而能用更低成本累積部位，待市場反彈時轉化為成長動能。

AI 產業在2026進入「資本支出高峰、績效驗收期」，雖短線波動升高，但雲端服務、AI晶片與資料中心需求似乎仍在擴張。因此，選定符合自己需求的標的，保持紀律，是長期勝率關鍵。

三、多元資產、分散投資：地緣風險時代必備的防禦公式

紅海與荷姆茲海峽衝突導致航運延誤、保險成本飆升，油價與通膨面臨重新上行風險。這事件提醒我們投資標的需要分散，投資組合需要多元，透過不同資產（股票、債券、基礎建設、能源等）、不同區域（美歐亞分散配置）、不同產業（AI、製造、金融、能源）來降低單一事件對投資組合的衝擊。

近期全球市場在戰火、通膨與科技浪潮的多重牽引下持續震盪，投資人也要隨之彈性調性，毋須過度執著於短線預測，可以轉向思考去打造能承受波動的投資組合。透過穩健的資產配置、紀律性的定期定額，以及跨資產、跨區域的多元佈局，才能在市場起伏中守護財富、穩健增值。

（作者為統一證券國際財富管理處專業副總）

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