〈財經週報-投資觀點〉TISA啟航：資產配置新紀元 誰能接住長線資金的下一站？

2026 年後的台股市場，資金性格將與過往截然不同。透過 TISA 帳戶，散戶不再僅是題材的追隨者，而是企業成長的長期股東。這場資金質變將降低市場非理性的波動，並促使資產管理產業（如投信、代操）迎來爆發性成長，建立起台灣本土的長線投資文化。（歐新社）

■陳昭維

從政策推動到市場轉向：TISA不只是稅賦優惠

TISA不只是稅賦優惠，隨著2026年TISA（台灣個人儲蓄帳戶）政策正式進入實施階段，台灣資本市場正迎來一場結構性的資金質變。過往台灣散戶資金多偏好短線操作或隨題材起舞，但TISA的出現，透過稅額扣除或免稅激勵，本質上是在引導資金從「交易導向」轉向「配置導向」。這不僅是單一金融產品的推廣，更是一場關於零售資金「長線化」與「制度化」的集體動能啟動 。對於市場而言，這意味著一批具備高穩定性、低周轉率的資金將長期駐紮，重新定義台股的評價基調。

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結構性重估：從「短期視角」走向「長期複利品質」

在TISA的架構下，市場的評價邏輯正發生重大轉變。過往投資人可能過度追求「含AI 率」、「含積率」的漲幅彈性或短期的現金配息落袋，但在TISA這種強調「長期累積」與「非配息型（累積型）」資產的邏輯裡，「淨值成長的連續性」與「內在複利動能」將取代題材想像，成為核心評價指標。這反映出資本市場的邏輯變化：投資人不再只是追逐單一爆發性的題材，而是轉向追求資產負擔得起長線留存的「價值閉環」。

這波轉變將帶動兩大族群的評價重構：

一、高穩定性模組化資產：如優質高股息ETF或具備長期配息紀錄的龍頭企業。當資金不再頻繁進出，這類資產的波動率有望下降，進而獲得估值溢價。

二、具備ESG與永續驗證的標的：TISA政策多半掛鉤永續投資，具備國際認證與完整ESG平台驗證能力的企業，將優先獲得這波制度化資金的青睞。

下一站觀察：產品創新與自動化配置平台的崛起

當TISA走入大眾視野，投資人的關注點將從「買什麼」進化到「如何配置」。觀察指標包括：

一、主動式配置平台：誰能提供整合稅務優化、風險分散與自動化平衡的解決方案？

二、產品設計參與權：投信業者是否能推出更符合TISA長期持有邏輯、具備低內扣成本與高品質選股邏輯的創新產品？

三、平台導向思維：金融機構能否從單純的代銷角色，轉化為提供長期資產增值的整合服務者 ？

從交易走向儲蓄 評價方式也將重新定價

TISA的落地，標誌著台灣由「散戶市場」邁向「資產管理大國」的轉折點。這不會是一波短線行情，而是一場關於財富管理生態系的「雙重創新」提前布局 。對投資人而言，這場變革值得提早建立觀察名單。真正關鍵的不是爆發力，而是方向感 ：掌握那些具備系統思維、能提供可衡量長線價值的供應鏈與金融角色 ，將是這輪長線資金潮下的最大贏家。

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

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