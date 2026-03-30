〈財經週報-投資趨勢〉美伊戰事升溫 台股震盪下基本面仍有支撐

隨著美伊衝突升溫，台股近期成交量顯著萎縮，反映市場避險情緒轉強。投資人對高油價引發的通膨壓力抱持觀望，導致指數在歷史高檔區間橫盤整理。儘管短線受消息面主導，但縮量震盪也顯示盤勢正進行籌碼換手，等待下一波方向球。（中央社）

■王紹宇

近期美伊衝突升高，中東局勢牽動全球金融市場，油價、航運與能源供應風險迅速成為市場焦點，台股也因此陷入高檔震盪。從盤面來看，年初以來的高成交量在近期轉為量縮，顯示資金對地緣政治與政策變數抱持觀望態度；技術面則呈現典型的消息面主導行情，短線缺乏明確方向。若單看市場波動，氣氛確實偏向保守，但若回到基本面檢視，台股結構仍稱得上健康。

台灣2月外銷訂單達638.8億美元 半導體與AI需求持續擴張

目前最重要的判斷是，需求面並沒有問題，訂單還是很多。台灣2月外銷訂單金額達638.8億美元，年增29.2%，高於市場預期；若合併1至2月觀察，累計年增率達41.3%；其中，資通訊產品年增76.8%，電子零組件年增50.7%，仍是最強的兩大動能，機械設備也成長20.6%，反映AI伺服器、半導體與自動化設備投資持續擴張。從接單地區來看，美國年增54.6%、東協年增50.2%、中國年增26.9%，日本與歐洲也同步改善，說明外需基礎並未轉弱。

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支撐這波景氣的核心仍是AI、高效能運算與雲端服務需求。當前正值輝達GB300出貨階段，大型CSP業者資本支出態度也未轉向，因此台灣科技供應鏈接單能見度仍高。換言之，只要AI變現能力的疑慮沒有真正爆發，沒有進一步演變成企業下修資本支出，整體需求就不會是現階段的主要問題。

不過，由於指數高度集中，少數權值股對整體盤勢影響極大，尤其台積電作為台股核心，訂單與獲利狀況幾乎就是市場觀察風險的主要風向球。以目前財務體質、接單能見度與產業地位來看，還看不到顯著惡化訊號；因此，若從基本面出發，台股仍可視為相對健康。

Fed警告：中東戰火若由短轉長 輸入性通膨恐迫使利率政策「轉向偏鷹」

真正需要警覺的是，戰事若由短期事件變成中期衝擊，對總經環境產生連鎖效應。依照目前Fed的說法，中東戰事仍被定調為短期影響，短線能源價格波動不至於成為重新界定中性利率的主要依據。若戰爭延長，荷姆茲海峽運輸持續受阻，能源價格高檔不退，輸入性通膨就可能從短期干擾轉為中期壓力，進一步影響企業成本、消費與央行政策判斷。

市場目前將2026年台灣CPI年增率預測及GDP成長率由5.3%上修，這代表在AI需求強勁之下，經濟基本面確實穩健；但投資人仍不可忽略戰事帶來的通膨變數。若油價持續上行、能源供應受阻，Fed在後續會議中的態度就可能從「短期事件」轉向「中期風險」，屆時對利率決策的影響就會明顯升高。

言下之意，即使戰事沒有延長，美國經濟韌性與通膨黏著度仍不足以支持快速降息；若戰爭進一步拖長，甚至不能排除政策轉向更偏鷹的可能。對市場來說，這會是比短線戰事消息更值得關注的中期壓力。

換言之，短線震盪或許難免，但在基本面尚未轉弱之前，市場修正更應視為對外部風險的反映，而非對台灣產業競爭力的否定。

（作者為富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）基金經理人）

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