〈財經週報-國際展望〉美伊戰爭擾亂全球市場 美股獲利仍有底氣

資料來源：FactSet，玉山投信整理，2026/03/13。

■葉家榮

本週全球市場全數圍繞美伊談判與戰爭進度，美伊雙方針對停火談判協議各說各話，原先一度因美國總統川普表示和談「有所進展」，並暫緩攻擊伊朗能源設施而出現樂觀情緒，然伊朗堅稱「未曾也無意與美方談判」，停火前景不明朗，導致國際能源價格居高不下，布蘭特原油價格再度上升突破每桶100美元，市場擔憂情緒再起，造成市場大幅震盪。目前美伊衝突情勢未見明顯降溫，市場傳出美國國防部正在制定對伊朗的「最後一擊」軍事計畫。白宮表示若與伊朗無法達成協議，川普已準備好發動前所未有的猛烈打擊，消息一出造成國際原油價格回彈，美股也出現明顯回落。

油價破百敲響通膨警鐘 全球經濟成長恐放緩0.4%

市場聚焦於油價走勢，主要是憂心能源價格攀升恐推升整體通膨壓力，進一步影響聯準會今年的貨幣政策路徑，甚至延後重啟寬鬆政策，目前市場對聯準會（Fed）降息幅度已出現下修；此外，根據估計，若國際能源價格維持至每桶100美元，預期將推升全球整體通膨上升0.7個百分點，全球經濟成長可能放緩0.4個百分點。本週布蘭特原油一度來到每桶102美元，西德州原油亦觸及95美元水準。目前美國公布2月CPI符合預期，然而市場預估油價飆漲影響將於3月顯現，通膨議題將取決於衝突與高油價維持的時間有多久。

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另一方面，原本今年來一路大漲的黃金，近期再度出現明顯回檔，本週一度來到每盎司4,379美元，也跌破半年線位置。這波金價下跌，主要受到利率預期逆轉與流動性壓力，預期在短線承壓之下仍有拋售風險，長期需觀察全球經濟與通膨走勢。若全球經濟放緩或通膨再度升溫，黃金可能重新獲得避險需求，現階段建議等待市場波動收斂與利率政策明朗後再行布局。

不過從美國經濟基本面分析，整體表現仍然穩定，美國2月份ISM製造業指數由52.6微降至52.4延續擴張，代表需求的訂單分項皆在50以上，存貨指標則持續於緊縮區間，顯示庫存維持低檔，供需強勁，基本面狀況穩定，惟支付價格分項由前值59.0大幅攀升至70.5的近3年半高點，為其隱憂。至於就業市場方面，2月份非農就業月減9.2萬人，大幅低於市場預期的增加5.9萬人，失業率則由4.3%略升至4.4%；2月數據部分反應罷工與暴風雪惡劣天氣影響，現階段ADP就業數據與申領失業金人數皆維持穩定，故單月波動仍值得持續觀察。

美股回測年線現契機 73%企業財報超預期

至於美股企業獲利部分，雖然3月以來全球股債市受到戰事影響，S&P500、那斯達克指數皆已回測年線位置，僅有費城半導體指數還維持在季線之上，但美股價值面已逐漸往合理區間靠攏，且企業基本面仍舊穩健，S&P 500指數整體表現強勁，獲利成長率由12月底預估的8.3%大幅上修至14.2%，寫下連續五個季度雙位數增長的紀錄。目前96%的成分股已公布財報，其中73%企業在EPS與營收表現上均優於預期。展望未來，市場對2026全年企業獲利表現依舊樂觀，預計科技七巨頭依舊為成長領頭羊，獲利成長可望達22.8%，其餘493家企業的成長亦可來到12.1%，也反映出美股成長性已不再侷限於AI科技相關，更將遍及其他所有產業。 （作者為玉山投信市場策略部協理）

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