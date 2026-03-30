〈財經週報-看盤焦點〉中東局勢牽動短期股市表現 逢低布局AI供應鏈

隨著美國調動地面部隊前往中東，加上荷姆茲海峽持續封鎖引發能源危機，市場不確定性依舊沉重，國際油價維持高檔震盪。（法新社）

■謝文雄

美伊戰事進行已經滿4週，上週傳出雙方預備談判並停戰一個月的好消息，帶動全球股市自低檔反彈，國際油價大幅回跌，台股震盪向上跌幅收斂。若戰爭的不確定因素獲得解除，市場焦點有望回歸基本面，未受到戰爭影響需求的AI相關族群可望重回成長格局。但即使談判順利進行，美伊雙方是否能達成共識仍待觀察，短期內股市仍有震盪風險，且第二季多為市場淡季，建議投資人不追高、分批逢低進場為宜。

談判變數仍存 投資人分批佈局AI股

在伊朗外長確認將進行和談後，激勵原先對於川普言論還抱持懷疑的投資氣氛轉趨正向，亞股在上週三率先強勁反彈。不過，談判要能達成協議並非易事，不僅需要時間也考驗雙方甚至多方意願，加上美國正調動地面部隊前往中東地區，顯示戰爭仍是其選項之一，複雜局勢讓戰爭不易立即結束。3月初戰爭開打以來，伊朗封鎖荷姆茲海峽不僅造成國際油價飆升，仰賴中東國家石油、天然氣的能源進口國更面臨能源危機。外資3月以來賣超金額逾新台幣8.000億元，除了獲利了結，擔心台灣能源供應而退場觀望也是原因之一。

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既然無法掌控戰爭結果，投資方向宜選擇未受影響或影響程度較輕的標的。以基本面來看，全球經濟成長動能明顯優於2022年俄烏戰爭爆發時，當時股市遭遇各國央行大幅升息以及疫情結束後的庫存調整而出現劇烈震盪，如今通膨相對受控且庫存處於正常水位，股市若遇回檔亦可見到買盤支撐，預估回檔幅度有限。此外， AI 伺服器的強勁需求並未受到戰爭波及，且產業發展已迎來重大升級。三月中旬的輝達GTC大會中，執行長黃仁勳高度讚賞近期爆紅的開源軟體OpenClaw（社群暱稱養龍蝦），宣告AI已正式從被動生成式進化為主動代理式（Agentic AI）。

AI代理人商機明確 可買伺服器零組件

值得投資人注意的是，養龍蝦這類代理AI就像具備長期記憶與操作能力的數位員工。當它在背景持續執行跨平台的複雜任務時，對算力與Token的消耗量將高達傳統AI的千倍甚至百萬倍。黃仁勳直言「全球每家企業都需要有OpenClaw戰略」，這股龐大的運算需求，將直接轉化為對台灣半導體先進製程、先進封裝測試、CPO及伺服器零組件（如散熱、電源與BBU）的強勁訂單，是目前成長前景最明確也最看好的族群。黃仁勳去年曾預估，輝達AI伺服器Blackwell與下一代Vera Rubin架構AI晶片的訂單營收商機在2025年+2026年可達5,000億美元；如今這數字已翻倍，預估2026年+2027年輝達此兩代GPU架構營收有望突破1兆美元，這波指數級的成長，完美印證AI蘊含的龐大商機。

去年以來黃金、白銀等商品原物料價格大漲，推升了相關電子產品的製造成本，雖然AI伺服器也會受到影響，但傳統消費性電子（如電視、電腦與手機等）面臨的衝擊恐將更大。由 AI 帶動的科技股成長浪潮仍在持續，當股價受到戰爭等短期因素干擾而回落時，正是分批逢低佈局的良機，建議投資人以中長期角度看待，勿受市場短期情緒影響而錯失進場機會。

（作者為野村高科技基金暨野村e科技基金經理人）

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