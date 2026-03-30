〈財經週報-本週熱點〉2月景氣燈號有望續亮紅燈

國發會本週公布2月景氣燈號。但因美伊戰事爆發，預估3月數據才會顯現衝擊。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

國發會本週將公布2月景氣燈號，儘管美伊在2月底開戰，但預期影響會發生在3月，預期2月景氣燈號仍有機會續亮紅燈，但中經院將公布的3月製造業採購經理人指數（PMI）是否受到中東戰火影響，則有待觀察。

根據國發會資料，1月景氣燈號9項構成項目中，貨幣總計數M1B受惠於股市交易熱絡，轉為綠燈；批發、零售及餐飲業營業額轉紅燈，各增加1分；工業及服務業加班工時因春節落點干擾，降至綠燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變，整體景氣對策信號綜合判斷分數增加1分至39分，創下近21個月的新高紀錄，也再度亮起代表景氣熱絡的紅燈。

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國發會官員指出，前2月經濟表現仍穩健，3月因中東戰火爆發，信心面可能受影響，需留意3月各項經濟數據是否出現波動，惟AI應用面持續擴大，帶動相關硬體需求成長，將對台灣基本面帶來支撐。

能源飆漲、Fed轉鷹 企業信心面臨考驗

中經院則將發布3月PMI，因中東戰事延燒，衝擊能源價格，國際油價飆漲下、股市動盪劇烈，聯準會釋出升息放緩等鷹派訊號下，恐影響整體企業與消費信心。

根據資料，2月雖然因農曆年工作天數減少，但PMI指數從57.2續揚至58.5，連續5個月呈現擴張，並寫下4年來最快增幅。

六大產業中，五大產業未來六個月展望呈現擴張，依擴張速度依序為電子暨光學產業、電力暨機械設備產業、食品暨紡織產業、基礎原物料產業與化學暨生技醫療產業；僅交通工具產業回報緊縮。

另，2月非製造業採購經理人指數（NMI）回跌至53.4，但仍是連續12個月擴張。不過製造業持續好轉，業者預期終端消費信心回升，未來6個月展望指數續揚至62.1，為2024年6月以來最快擴張速度。

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