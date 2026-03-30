〈財經週報-通膨再起〉降息夢碎 股債雙殺壓力劇增

中東危機導致荷姆茲海峽封閉，斷航危機使全球能源供應鏈面臨自1970年代以來最嚴峻的考驗。 （美聯社）

編譯盧永山／專題報導

美國及以色列2月28日聯手空襲伊朗，伊朗展開報復，不僅封鎖石油和天然氣運輸的重要水道荷姆茲海峽，還對波斯灣產油國的能源設施發動攻擊，導致全球油氣價格飆漲，也加劇全球通膨壓力，迫使主要央行一改今年將降息或維持利率不變的預測，全球股債市承壓。

美國聯準會（Fed）在3月18日例會後宣布維持利率3.5%至3.75%不變，Fed主席鮑爾表示，短期內高能源價格將推升整體通膨，不過，對經濟的潛在影響範圍與持續時間，現在判斷還為時過早，Fed不會在油價跳漲時升息，因其對物價的影響通常是暫時的，但此作法取決於通膨預期是否長期穩定在2%，但通膨已連續5年高2%。

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美歐英日央行 均維持利率不變

最新經濟預測中，多數官員仍預期Fed在今年底前將降息1次；但隨著中東戰事升溫，油價已衝破100美元，近來美國公債遭到大幅拋售，各年期公債殖利率普遍上漲；其中，10年期公債殖利率在3月20日更大漲0.13個百分點至4.39%，創去年7月以來最高。TD證券利率策略主管表示，債市正反映對通膨進一步升溫的憂慮，市場不僅已排除Fed今年降息的可能，甚至開始納入升息機率，帶動殖利率快速走高。目前市場預估，Fed在10月前升息的機率已升至約50%。

英格蘭銀行在3月19日例會後維持利率3.75%不變，但釋出明顯偏鷹訊號，表示若中東戰事推升能源價格並帶動通膨升溫，已準備好採取行動。而在伊朗戰爭開打前，市場預期英格蘭銀行今年將降息2次、利率降至3.25%。然而，目前市場預估英格蘭銀行今年升息3次的機率達80%，升息4次的機率接近5成。受此影響，英國10年期公債殖利率飆升至5%，創2008年金融危機以來最高。

澳洲央行連2次升息 預期5月再升1碼

歐洲央行在3月19日例會後也維持利率2%不變，在中東戰事升溫、能源價格飆升的情況下，通膨升高風險與經濟成長放緩壓力正在加劇，若情勢進一步惡化，已準備採取行動讓通膨回到2%。歐洲央行理事、德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）表示，若物價壓力因伊朗戰爭而加劇，歐洲央行最快需在4月升息。摩根大通和巴克萊銀行預估，歐洲央行今年將升息3次，一改先前市場預測的維持利率不變。

日本銀行在3月19日例會後維持利率0.75%不變，強調中東戰爭導致「近期原油價格上漲」，預期通膨將會攀升。日銀總裁植田和男指出，中東戰事的後續發展，將是決定未來升息時機的「關鍵重點」 。

澳洲央行在3月17日例會後升息1碼（0.25個百分點）至4.1%，為連續第2次升息。在伊朗戰爭帶動能源成本飆升下，一些經濟學家預測，今年澳洲消費者物價指數（CPI）可能衝至5%。市場預期，澳洲央行5月將繼續升息1碼，使利率來到4.35%。

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