〈財經週報-時事求是〉油價高漲後的央行決策

中東戰事帶動能源價格大漲，各國央行「靜觀其變」。（資料照）

■魏錫賓

即使戰爭結束可以釋放心理壓力，可是被破壞的能源生產與運輸設施無法即刻恢復，通膨壓力或許會持續一段時間。各國央行雖不想升息，但在中東戰事起伏下，降息的理由更為薄弱，薄弱到即使經濟可能衰退也難支援。簡單地說，物價不一定因油價而連續上漲，政策利率暫時卻失去繼續下調的機會。

美國聯合以色列攻擊伊朗，帶動能源價格大漲，推升通膨壓力；在經濟面，對不少人來說，有如重演2022年俄羅斯入侵烏克蘭的惡夢，當時油價曾上漲至每桶130美元以上，使得歐美原已攀高的物價，更理所當然地上揚，迫使美國終於帶頭急升息。

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2026年的經濟狀況已然不同，歐美國家的物價年增率雖然還在央行的2%目標值之上，可是是從高點下滑，而且在美國總統川普的對等關稅政策衝擊下，2025年通膨率還能維持大致穩定的走勢。

外在環境不同，央行也就有不同的因應策略。美國聯準會（Fed）在美、以對伊朗開戰後召開的首次公開市場委員會（FOMC）會議討論貨幣政策時，出席委員預測的2026年經濟成長率及物價年增率都較2025年底預測為高，可是相差不多，估計美國物價受到的戰爭衝擊只有一點點，經濟也維持溫和成長。

當然不是每個國家都像美國，並無較具彈性的能源替代選項。S&P Global於2月中及3月中戰事前後，對各國2026年消費者物價指數（CPI）年增率的前後預測中，美國僅些微增加0.04個百分點，但是全球平均卻提高了0.36個百分點，其中歐元區、英國分別增加達0.58、0.87個百分點。

歐元區在3月中召開貨幣政策會議時更新了2026年的總體經濟預測，是隨著油價的不同漲幅而相應地下修經濟成長率、提高通膨率。針對2022年起的俄烏戰爭，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）曾坦言歐洲面臨經濟放緩與通膨齊揚的嚴峻挑戰，此次亦同。

拉加德認為不一樣的是，2022年時全球剛從長期的低通膨環境走出來，包括各國央行在內，大眾對於物價上漲的反應相對遲緩，而2026年剛經歷過長達3年的高通膨洗禮，「通膨記憶」依然鮮明，企業可能會更快調高售價以保住利潤，勞工也會更快要求加薪以補償購買力損失。這種心理預期的轉變，可能讓通膨更容易失控。

總體環境不同，戰況有異，使得各國央行做出不同回應。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，主要央行召開貨幣政策會議時，是由美國帶頭開啟升息循環；這一次各國央行依然謹慎以對，不管有升或降息的理由，都暫時先保持觀望。可以看得出來，大眾可能不會等待，可是在前景不明之下，央行的反應，似乎也無法「更快」。

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