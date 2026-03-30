〈財經週報-通膨再起〉中東戰火推升油價破100美元 全球通膨噩夢再起

受到中東戰火推升油氣價格影響，中央銀行已將2026年台灣消費者物價指數年增率預測值上修至 1.8%。（資料照）

編譯魏國金／專題報導

產業與民生連鎖反應

中東戰火使荷姆茲海峽封閉，衝擊全球20％原油與液化天然氣（LNG）供應，加上伊朗與以色列襲擊中東能源基礎設施，受損的天然氣田、煉油廠與碼頭恐需多年才能完成修復；國際能源總署（IEA）稱此次中東危機對全球能源的干擾更甚於1970年代兩次石油危機與2022年烏俄戰爭引發天然氣供應衝擊的加總，堪稱前所未有。

中東危機導致荷姆茲海峽封閉，斷航危機使全球能源供應鏈面臨自1970年代以來最嚴峻的考驗。（美聯社）

根據路透報導，迄今為止，中東戰火已使油市蒸發4億桶原油，相當於全球4天供應量，致使國際油價自2月28日爆發以來，上漲逾50%。

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IEA︰中東戰事對全球能源干擾 更甚兩次石油危機

原油、天然氣與其提煉過程中產生的副產品，對從半導體、汽車、飛機等產業，到家庭與工業的電力供應，以及塑膠與化肥的生產，皆至關重要。諮詢公司Rystad Energy高級副總裁薩拉斯瓦特（Aditya Saraswat）說：「中東戰火在能源、化學品、LNG與化肥等領域造成的危機程度，使這一次與之前的波灣緊張截然不同」。

能源價格衝擊恐加劇通貨膨脹，對消費者與企業將造成沈重打擊。全球油價指標布蘭特原油期貨自2月底衝突爆發前的每桶約70美元一路上漲，幾度漲破100美元；主要供應亞洲經濟體的中東原油價格，漲勢更是驚人，每桶一度逼近164美元，創紀錄高點。 IEA雖同意緊急釋出4億桶戰略儲油，規模空前，但分析師認為成效不大，因為4億桶原油僅能支撐20天的戰爭衝擊。IEA近期提出降低能源消耗的建議，比如居家工作與避免航空旅遊，並表示已與成員國討論進一步釋油的可能性。

皮克林能源合夥公司投資長皮克林（Dan Pickering）說：「事實上，節能解決不了問題，最終結果是油價高到讓人們停止消費。」

化肥市場受干擾 恐威脅糧食供應

這場戰爭也威脅糧食供應，由於全球三分之一的化肥貿易通過目前處於封鎖狀態的荷姆茲海峽，致使化肥市場受到嚴重干擾。自衝突爆發以來，氮基產品，比如最關鍵的化肥產品素已漲價30%至40%，美國農民在春季播種之前已反映商店架上空空如也；印度、孟加拉與馬來西亞的化肥廠因欠缺原料，已開始停止接單、減產或乾脆停產。

聯合國糧農組織首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）指出，如果衝突再延長幾週，全球糧食供應將遭嚴重干擾，「這將影響播種，衝擊包括主要作物、穀物、飼料，以及乳製品與肉類等大宗商品的供應」。

全球約半數糧食使用化學肥料生長，在某些國家，化肥占糧食生產成本高達一半，這使得全球糧食通膨山雨欲來。

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