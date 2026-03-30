考量還款條件 花甲房貸族利率高、成數低

一般高齡房貸族以換屋族群為主，多半是為填補資金缺口，所以貸款金額不高，也能接受較高利率。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據聯徵中心統計，年逾六十歲的花甲房貸族，迄二〇二五年底的十年間人數增加超過二十五％、房貸餘額則放大超過六十三％。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，一般高齡房貸族以換屋族群為主，多半是為填補資金缺口，所以貸款金額不高，也能接受較高利率；加上購置型房貸則跳脫科目一的架構，改走科目四周轉金、理財型房貸、增貸的方式，利率條件比房貸高更多。

房產業者指出，根據聯徵中心資料，十年來全國房貸族增加十一．六三％，但同期間花甲房貸族大增超過二十五％，顯見高齡房貸族的增速大過於平均。近十年全國房貸餘額則增加七十二．三九％，對比花甲房貸族的增幅約六十三．四九％，凸顯銀行對花甲房貸族放款金額相對保守。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，花甲民眾是銀行評估放款時相對謹慎的對象，包括貸款成數與貸款年期都可能條件較差，主要評估未來可以償還年限比首購還要短等條件；不過，花甲民眾相當重視個人財務品質，若財務狀況良好且本身其他資產價值夠高，銀行夠放心仍有不錯的貸款條件。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，花甲房貸族距離退休時間通常相當近，銀行擔憂屆高齡的申貸民眾沒有穩定還款來源，因此，花甲族申辦房貸易碰壁、或利率較高且成數較低。

何世昌說，若花甲族群有申辦房貸需求，不妨準備完整資產證明與金流來源、提供擔保品，或由子女當保證人等方式，以增加銀行的核貸意願。

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