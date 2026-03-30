花甲房貸族逾25萬人 10年增25％

10年來全國及花甲房貸族變化

平均9位房貸族 1人年齡逾60歲

〔記者徐義平／台北報導〕全台六十歲以上的花甲房貸族超過二十五萬人！根據聯徵中心統計，二〇二五年十二月全國房貸族約二二四．八二萬人，其中六十歲以上有二十五．二三萬人、約占十一．二二％，也就是說每八．九一位房貸族，就有一人是花甲房貸族。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房價高漲導致購屋門檻越來越高，民眾首次購屋年齡不斷往後遞延，未來逾六十歲仍要扛房貸的現象恐越來越普遍。

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房貸利率達2.43％ 各年齡層中最高

對比二〇一六年十二月，六十歲以上房貸族約二十．〇四萬人，十年增五．一九萬人、增幅超過二十五％，而且花甲房貸族的房貸平均利率是各年齡層中最高、約二．四三％。不過，觀察各年齡層房貸族人數，仍以四十至五十歲超過八十萬人最多，且較二〇一五年十二月大增十二．六六萬人，也是各年齡層人數增加最多。

房產業者指出，銀行業者在評估房貸時，通常會參考「八十條款」，也就是申貸者年齡加上還款年限以不超過八十年為原則；而根據聯徵中心資料，花甲房貸族占比超過一成，但占房貸餘額比重卻不到八％、平均利率又最高，顯示花甲房貸族能貸到金額較少、利率則偏高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高齡民眾通常需要購屋貸款的占比較少，因為很大機率會面臨房貸條件不佳，乾脆用小孩名義購屋等方式替代。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸授信通常遵守「5P原則」，會針對借款人、用途、還款來源、債權保障、授信展望做全面性評估，而高齡借款人雖然可能收入條件較高，但仍繞不過銀行評估工作及還款能力長久性的質疑，因此會設下還款年期加借款人年齡的上限，也等於間接再次保障債權；也因申貸條件較為困難，形成貸方市場有較強勢的定價權。

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