黃金避險失靈 法人︰後市短空長多

美伊戰事升溫，黃金不僅沒有發揮避險作用，金價反而隨油價居高不下而走弱。（路透資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事升溫，市場傳出伊朗突襲中東最大鋁廠，更拒絕白宮提出的和平方案，表達不願談判，同時美國增派地面作戰部隊。然而，黃金不僅沒有發揮避險作用，金價反而隨戰事膠著、油價居高不下而走弱，最新報價來到每英兩四五〇〇美元附近；法人認為，雖然金價避險功能失靈，但後市仍短空長多。

期元大S&P黃金ETF研究團隊認為，黃金向為避險資產首選，不過，自美國及以色列聯合對伊朗發動攻擊以來，黃金卻反向走低，最可能的原因有三：第一，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的；第二，戰爭已進入第四週仍無結束跡象，油價飆漲恐將帶動通膨上升，降息可能轉為升息；第三，過去兩年黃金價格漲幅超過一倍，此時投資人獲利了結較無認損壓力。

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期元大S&P黃金ETF研究團隊分析，短線黃金疲弱態勢能否止住，主要在於中東戰爭是否如川普所言在短期內結束，油價若能脫離高檔區間，投資人恐慌心態將能回穩。不過，雖然黃金短線疲弱，多數投行仍看好黃金後市，舉例來說，摩根大通認為投資人的流動性需求只是短期現象，隨能源中斷的時間愈長，對通膨和經濟增長的影響愈大，聯準會最終仍會以穩定就業為優先，因此，預期第四季黃金均價將達每英兩六三〇〇美元。

面對近期貴金屬市場波動大增，元大投信也提醒投資人，金價波動幅度大，投資前要注意風險，須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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