台股短期波動大 短線審慎為宜

台指期上週五夜盤重挫882點，市場預期台股今日開盤恐承受強大賣壓。（中央社資料照）

台指期上週五夜盤重挫882點 台股今恐面臨強大賣壓

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰事升溫，在美股重挫影響下，台指期上週五夜盤重挫八八二點，市場預期台股今日開盤恐承受強大賣壓。不過，法人分析，市場消息一日數變，散戶短線謹慎為宜，但毋須過度恐慌。

阿聯最大鋁廠基地遇襲，隨後又傳出美國總統川普告知盟友「地面戰」喊卡，多空消息紛亂，加上外資連續四週站在賣方，散戶人心惶惶。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，未來台股仍須視美伊戰事何時停火以及油價維持在高檔的時間；據台經院表示，目前氦氣供應趨緊，已衝擊全球科技供應，若中東戰爭停火時間延至四月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，屆時可能使得更多產業不利，也將影響全球央行利率政策。

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觀察美伊停火及油價走勢

聯邦投信也表示，中長線來看，AI基礎建設仍為市場主軸，隨著資料中心擴建與算力需求持續成長，具備技術門檻與訂單能見度的半導體、伺服器與相關供應鏈將持續吸引資金青睞，短線須先關注美伊談判是否出現實質進展，以及油價是否再度轉強，做為觀察市場風險情緒的重要指標。

野村投信分析，在外部風險干擾下，台股仍在台積電強勁走勢的支撐下維持高檔震盪，市場資金傾向關注逆勢強勢個股，預估未來兩年台股主要動能將由「AI成長週期延續」與「大型權值股獲利上修」驅動，而台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位將更為凸顯，儘管短期波動加大，但中長期結構性成長並未改變，當市場短期震盪但長期成長軌道明確時，正是強化核心部位的最佳時機。

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