中國經濟冷 港大教授︰如「冰火兩重天」

在高科技和出口領域以外，中國經濟非常冷，要提振中國國內消費需求將是艱難的課題。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港大學經濟及工商管理學院教授、中誠信投資集團董事長毛振華日前以「冰火兩重天」形容中國經濟現狀，指在高科技和出口領域以外，中國經濟非常冷，要提振中國國內消費需求將是艱難的課題。

毛振華廿七日出席新加坡《聯合早報》及非營利組織「通商中國」共同主辦的「解讀兩會」論壇時發表上述談話。中國在三月初召開全國人大和政協「兩會」，並於會中通過了第十五個五年計畫。

請繼續往下閱讀...

毛振華指出，過去五年中國科技有很大進步，年輕人投身於科技的激情以及在資本市場創富的能力，拉動整個社會的效率，同時在科技進步和民營企業的推動下，中國出口在複雜多變的經貿環境中依然取得很好的成就。但在另一方面，中國進入第十二季的通縮期，價格持續低迷，企業獲利水準下降導致勞工收入報酬成長下降，而投資慾減弱引發去年出現史上首見的投資負成長，「由此可見，在高科技和出口領域以外，經濟有多冷」。

毛振華說，儘管中國政府千方百計地解決就業問題，但十六至廿四歲的青年失業率居高不下；與此同時，人口紅利減弱，甚至可能進入負成長，對經濟會產生很大的影響。

在此背景下，「十五五」要求在高科技領域繼續突破，同時將擴大內需作為主線工作。但毛振華認為，不僅投資需求因缺乏好項目，沒有積極性而難以提振，如何提振國內消費需求也是個艱難課題；因為目前企業賺錢不容易，政府不降稅，投資人和勞動者的報酬難以增加，居民收入實現提升有相當難度，加上就業也遇到問題，消費能力增加比較困難。

至於如何提高民眾購買力？毛振華主張，可以效法美國等在疫情時期發放的臨時救濟金，在經濟低迷時期，這在一定程度上保障居民購買力。但他直言，中國到現在一直沒發錢，北京當局還是想做一些工程，要讓中國政府轉變觀念，即從基礎建設投資拉動經濟，改為給民眾發錢刺激消費，存在一定難度。

毛振華曾建議北京撥款十兆元人民幣（約台幣四十六．一兆元）發放消費券，人均發放約七千元；再分別投入十兆元，用於置換地方政府債務和協助房地產存量出清，但他的意見未被採納。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法