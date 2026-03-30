比亞迪認證 中國電動車陷淘汰賽

比亞迪去年營收年增3％、淨利潤年減18％，再交出「增收不增利」財報。（法新社）

生產過剩、價格戰惡性循環 小鵬、蔚來等車企同墜「增收不增利」深淵

〔編譯盧永山／綜合報導〕受同業價格戰拖累，包括比亞迪在內的中國多家新能源汽車車商，二〇二五年交出營收增加、但獲利大幅衰退，甚至出現虧損的財報。比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車（電動車）產業正在面臨殘酷的淘汰賽。

比亞迪日前公布二〇二五年財報，營收人民幣八〇三九億元（約台幣三．七一兆元），年增三％，淨利潤三二六億元，年減十八％，時隔四年再度交出「增收不增利」的財報。

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中國從二〇〇九年開始對新能源汽車產業進行補貼，直到二〇二二年才退出，經過十三年扶持，將中國新能源汽車產業銷量推向世界第一，但也造成嚴重的產能過剩。

去年淨利年減18％ 股價回跌31％

根據中國汽車工業協會，二〇二四年中國新能源汽車產、銷量分別超過一二八〇萬輛，二〇二五年更突破一六四九萬輛，卻有近半的產能被閒置。為消耗過剩產能，中國車商大打價格戰，二〇二五年五月，比亞迪以高達三十四％的折扣率先開啟新一輪價格戰，迫使許多車商跟進。

不過，價格戰也使比亞迪付出代價，二〇二五年第四季該公司在中國的銷量連續三個月都未超過五十萬輛，在香港上市的股價也從二〇二五年五月創下高點後迄今回跌三十一．三％。

除了比亞迪，中國其他電動車商也交出慘澹財報。小鵬汽車二〇二五年營收人民幣七六七．二億元，年增八十七．七％，卻虧損十一．四億元。蔚來汽車二〇二五年營收八七四．八八億元，年增三十三．一％，虧損一四九．三四億元，過去八年累計虧損約一一〇〇億元。理想汽車二〇二五年營收一一二三．一二億元，年減二十二．三％，淨利潤十一．三九億元，年減八十五．八％。

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