全支付減、增資補虧損 街口挺過風暴

國內行動支付龍頭LINE Pay旗下電子支付LINE Pay Money上線後，展現強勁的爆發力，圖為LINE Pay經營團隊。（業者提供）

全盈支付去年每股25元募資5億元 日前公告延長繳款期限

〔記者李靚慧／台北報導〕不只一卡通要增資，近期電支業者再掀減增資潮。全支付日前發布重大訊息，董事會決議通過辦理減資彌補虧損，預計減資二．〇五億元，市場預期，後續全支付將進一步辦理增資；全盈支付則於去年底以每股二十五元溢價發行新股增資五億元，日前甫公告延長繳款期限，尚未完成增資；街口電支因累積虧損縮小，預期今年無須辦理增資。

用戶數超過七百萬戶的街口電支，雖然去年一度遭遇泰山經營權之爭的亂流，但全年虧損已縮小至一億元，且過去幾年透過多次辦理減增資，自二〇二二年以來累積虧損逐年縮小；據透露，至去年底累積虧損已縮小至一億元，預期今年無需辦理增資，甚至力拚單月損益兩平。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay Money破300萬重度用戶搶進

電支業者指出，各家電支業者的用戶數重疊，無法得知哪些是死忠用戶，但LINE Pay Money成立電支，自去年十二月三日上線首日即突破五十六萬戶、七十小時破百萬戶，短短二個月就破三百萬戶，創下電支業務新紀錄，這些近三百萬搶先加入的用戶，在轉帳、儲值、交易上都極度活躍，幾可確認就是「重度用戶」，且與其他業者用戶高度重疊。

依據金管會最新一月底的統計，LINE Pay Money客戶數二九八萬人，但代理收付（交易）達四十八億元、小額匯兌（轉帳）七十．六億元，每人貢獻近四〇〇〇元，高居各電支之冠，顯示搶先註冊的近三百萬人中，多數為LINE Pay電支的重度使用者。

一卡通在客戶數上雖保持領先地位，達到七一六萬人，但代理收付大跌至十四億元、小額匯兌僅剩十七億元，合計三十一億元，換算每人貢獻僅四三八元。

用戶數高達七一七萬人的街口電支，代理收付五十四億元、國內外匯兌五十一．九億元，換算每人貢獻一四七八元；用戶數成長最快的全支付，用戶數也超過七百萬人，但其支付場域大多集中在全聯及大全聯，交易金額達五十三億元，但轉帳僅四．五億元，換算每人貢獻八一五元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法