電支2關鍵數據崩盤 一卡通「降價募資」

LINE Pay Money強勢上線後，一卡通iPASS MONEY陷入業績雪崩危機。（業者提供）

日前董事會通過現金增資3億元 發行價格從每股15元降至10元

〔記者李靚慧／台北報導〕國內行動支付龍頭LINE Pay去年十二月上線自家電子支付LINE Pay Money後，一卡通失去過去依附的LINE生態圈，社交轉帳、生活轉帳兩大關鍵數據出現崩盤式下滑；一卡通日前召開董事會，通過辦理現金增資發行新股三億元，發行價格從去年上半年第五次增資的每股十五元降至最新第六次增資的十元，但面對累積虧損難以改善，也考驗著公股與民股股東是否願持續掏錢力挺。

根據金管會最新統計，一卡通iPASS MONEY用戶數仍有七一六萬人，但過去的強項「社交轉帳」，即「國內外小額匯兌金額」，從去年十一月的一三三億元，到今年一月底只剩下十七億元；另包含支付、生活繳費等交易的「代理收付實質交易款項金額」，則從四十一億元跌剩十四．二億元。

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兩數據顯示，一卡通iPASS MONEY的用戶，多數已不再透過iPASS MONEY轉帳、分帳給朋友；而過去一卡通與LINE Pay共用的支付據點，一月起無法使用後，一卡通雖立即向財金公司TWQR靠攏，但「生活繳費」也因APP下載人數有限，繳費族群流向其他電支業者。

更現實的是「當月收受儲值款項金額」，一卡通iPASS MONEY去年十一月曾高達一八三億元，但到今年一月底降至六十五．九億元，顯示不少用戶已不再將資金轉入一卡通的電支帳戶。

有樂觀者認為，一卡通雖然業績大量下滑，但從內部數據，應可掌握部分「死忠」用戶名單，若能從功能性的角度出發，發揮既有利基，讓用戶因「功能」穩定使用，仍可讓業績從谷底反彈、穩定成長。

只是根據一卡通尚未發布的最新財報，去年虧損達一．〇四億元，對比去年上半年虧損僅〇．一五億元，下半年大虧近九千萬元，顯示一卡通為了因應與LINE Pay「分家」，砸下不少行銷資源「自救」，但自救效果似乎不如預期。

公、民股東掏錢相挺？受考驗

一卡通股東包含高雄市政府、高雄銀行、國發基金、財金公司、中鋼集團及台南市、彰化縣、屏東縣政府等「泛公股」，持股約三十七．九一％；最大民股是聯邦銀行，持股三十三．一七％，其他還有晉禾企業七．四七％、中冠資訊二．八四％、東南水泥三．二八％、府城客運二．八四％等。

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