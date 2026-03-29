曹興誠︰特斯拉面臨3疑慮 投資風險升高

輝達（NVIDIA）在今年一月推出新一代自動駕駛AI平台，可能削弱市場對特斯拉在全自動駕駛領域的領先預期。（路透資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕繼去年十一月三十日發文提醒外界關注特斯拉的投資價值後，聯電創辦人曹興誠再度於「曹興誠八不居士」臉書粉絲專頁發文，直指近三個月市場出現多項變化，有三大疑慮將造成特斯拉投資風險較顯著上升，提醒投資人需審慎評估。

輝達推自駕AI平台 恐打破壟斷局面

曹興誠指出，首先是輝達（NVIDIA）在今年一月推出新一代自動駕駛AI平台，並與賓士（Mercedes-Benz）、比亞迪（BYD）、現代汽車（Hyundai）及日產汽車（Nissan）等傳統車廠合作，形成競爭態勢，打破了特斯拉在全自動駕駛上的壟斷地位。

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曹興誠認為，此舉可能削弱市場對特斯拉在全自動駕駛領域的領先預期，進而影響其高本益比（P/E ratio）的支撐基礎，原因是大家以為它在全自動駕駛上占有壟斷的地位；當這個壟斷地位一旦被打破，P/E 當然會縮減，股價也會下跌。

建超大規模晶圓廠 將出現多年虧損

其次，特斯拉最近宣布要投資興建二奈米超大規模晶圓廠，並說要在三年內完成；這是完全不靠譜的狂言，如果特斯拉真的砸錢下去，會面對多年的延遲和虧損，其股價不可能不受到負面的影響。

xAI創始人剩2人 不利機器人發展

第三，馬斯克（Elon Musk）宣布，要把他二〇二三年創立的xAI公司從底層架構開始全面重新打造；因為xAI當初的建構方式並不正確，其開發的AI編程工具表現極差，完全無法與其他AI業者競爭。

但曹興誠指出，目前xAI的十一名創始人走掉了九個，必須招募人才重整旗鼓。原定xAI與特斯拉在機器人上面的深度合作勢必遭到延遲，這當然也會影響特斯拉的估值。

他表示，馬斯克是百年難得一見的工程奇才。他能發射火箭再加以回收，因此能以低成本大量發射衛星、建立低軌通訊星鏈；他能發展電動車、機器人、AI，並且把晶片植入大腦，讓人腦直接和電腦連接。這項稱為Neuralink的技術，未來在醫療和擴展大腦功能方面可能大放異彩。

但曹興誠強調，天才歸天才，一個人的精力終究有限，做的事一多、疏漏與拖延就難免。即使我們崇拜、信仰天才，但投資還是要謹慎。天才摔跤，再爬起來就是，但很多人投資如果遭遇鉅額虧損，可能承受不起。

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