亞鄰最低＋緊急緩漲 下週汽油漲1.7元

下週國內汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油昨日宣布，自週一起國內汽、柴油每公升價格將各調漲一．七元及一．五元，汽油漲幅僅略低於上週一角，且發油量最大的九五汽油牌價直逼三十四元。

週一起中油各式油品參考零售價格，九二無鉛汽油每公升三十二．四元、九五無鉛汽油每公升三十三．九元、九八無鉛汽油每公升三十五．九元、超級柴油每公升三十一元。

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中油說明，依據浮動油價機制調整原則，汽柴油價格原應各調漲十．九元及十三元，因國際油價仍處相對高檔，亞鄰國家油價也大幅調升並增加補貼金額，綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，根據亞鄰最低價原則，中油再擴大增加汽、柴油吸收金額，而最後一道機制，是此次祭出的緊急緩漲，中油維持上週相同的吸收比例七十五％，整體汽、柴油各共吸收九．二元與十一．五元。

根據中油統計，二月二十八日中東爆發美伊戰爭起，到二十九日止，依據中油浮動油價機制、亞鄰最低價與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油在汽、柴油合計吸收金額已逼近六十九．九億元。

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