4月桶裝瓦斯凍漲 石化原料增產供內需

經濟部協調台塑石化四月桶裝瓦斯凍漲。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰事升溫影響國際能源與石化原料供應，國內出現「塑膠袋之亂」。經濟部昨天表示，已與地方政府密切追蹤石化產業動態及終端市場供貨；此外，已協調台塑石化四月液化石油氣凍漲、中油四輕提前開爐滿足乙烯產量，也透過專線媒合，確保塑膠包材零售通路端庫存充足，滿足整體市場需求。

經濟部與台塑石化聯繫後，將配合政府穩定物價政策，確定四月液化石油氣（LPG）不調漲，以減輕民生負擔，且石化原料優先滿足內需，台塑石化將確保所生產的乙烯及丙烯，持續供應給國內下游供應鏈廠商；至於丁二烯的缺口部分，因過去有部分仰賴進口，台塑也正積極尋求生產及進口的調度方案，優先滿足國內市場需求。

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中油則是四輕提前至四月一日開爐，預估乙烯每月供應量將從原先的六萬多公噸，提升至七．九萬公噸，可望緩解四月石化下游原料的部分缺口；中油三座芳香烴工廠在三月至六月間，將持續穩定操作，也搭配減少外銷及船期彈性調動等措施，優先供應國內對甲苯及二甲苯的需求。

中油表示，針對塗料、印刷及清潔等相關產業所需的溶劑，以目前的庫存及原料生產，確認可足量供應市場需求至八月底，請相關廠商放心。

經濟部也確保塑膠包材零售通路端庫存充足，專線媒合製造業缺料調度。石化產品下游民生所需的塑膠包材（如塑膠袋、膠膜及容器等），目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產。上游料源供應不順而發生缺料的製造業者，可透過專線電話協助媒合調度。

經濟部表示，地方政府也加入穩定物價的行列，如高雄市政府於二十七日召開「物價穩定小組會議」，與中央機制同步對接，啟動稽查作業，全面盤點供應狀況，目前市場供需尚屬穩定，未見異常波動。

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