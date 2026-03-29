美股7巨頭 一週市值蒸發27兆

中東戰火推升油價，令投資人對通膨走高恐使降息無望的疑慮加劇，那斯達克與道瓊跌入修正區間。（彭博）

3大指數跌7個月最低 道瓊、那斯達克均進入修正區間

〔編譯魏國金／綜合報導〕中東戰火推升油價，投資人對通膨走高恐使降息無望的疑慮加劇，引發市場拋售，那斯達克與道瓊跌入修正區間，科技七巨頭遭重創，過去一週市值蒸發逾八五〇〇億美元（約二十七．二四兆台幣）。

雅虎財經報導，在二十五日洛杉磯法院判決Meta與Google旗下的YouTube未能保護未成年用戶，須共同支付六〇〇萬美元賠償金後，Meta與Google母公司Alphabet股價重挫，週線分別收跌逾十一％、九％。

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微軟收跌六．五％，由於軟體股的拋售情形尤其嚴重，微軟可能創二〇〇〇年以來最糟季度表現。輝達與亞馬遜皆跌約三％，而特斯拉收跌近二％。

七巨頭中唯一週線小幅上揚的是蘋果，此前報導稱，蘋果計畫將其Siri語音助理向其人工智慧（AI）服務對手開放。

七巨頭的重挫拖累標普五百，該指數與道瓊連續第五週下跌，為近四年最長跌勢，道瓊從二月十日的紀錄高點跌逾十％，繼那斯達克跌入修正區間。美股三大指數全跌至七個月來最低點。

儘管美國總統川普二十六日表示，伊朗已允許數艘商船通過荷姆茲海峽，但根據船舶追蹤網站MarineTraffic，兩艘中國國企「中國遠洋海運集團」的貨櫃輪受阻折返，這顯示荷姆茲的航運仍充斥不確定性。二十七日布蘭特原油攀升至每桶一一二．五七美元，創二〇二二年七月以來最高價。

布蘭特飆逾112美元 45月新高

這場戰爭的最壞影響尚未到來。盛寶銀行大宗商品策略主管漢森指出，「在局勢升溫前離開波灣的油輪已結束航程並卸貨，而因新供應有限，最初抑制油價飆漲的緩衝正逐漸消失」。Slatestone Wealth首席市場策略師波卡里說，整體市場基調變得非常負面，現在落入修正區間，而若在觸底前出現十五％至二十％的跌幅，其實並不讓人驚訝。

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