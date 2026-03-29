通膨疑慮飆升 Fed降息預期轉升息

美國投資人憂心攀升的油價恐引發通膨走高；專家指出，市場已經出現一八〇度的轉變，市場參與者已從詢問下一次何時降息，轉而預期二〇二六年可能升息。（彭博）

美10年期公債殖利率跳漲達4.46％ 去年7月以來最高

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國公債二十七日遭到拋售，顯示憂心攀升的油價恐引發通膨走高的投資人，預期聯準會（Fed）可能採取更加鷹派的利率政策。道明證券利率策略師布魯克斯指出，「市場已經出現一八〇度的轉變，市場參與者已從詢問下一次何時降息，轉而預期二〇二六年可能升息」。

美國總統川普延後攻擊伊朗基礎設施的行動，未能平息投資人的焦慮，美國十年期公債殖利率二十七日一度跳漲至四．四六％，為去年七月以來最高點，兩年期公債殖利率則上漲至四％。

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地平線投資研究與量化策略師狄克森說，「在數月來預期聯準會今年將降息之後，投資人已回到熟悉的論調：『高利率將維持更長時間』」。

FedWatch工具顯示9月升息機率20％

根據芝商所（CME）FedWatch工具二十七日顯示，投資人預期聯準會九月會議將升息的機率為二十％，而在一個月前，預期至少降息一次的機率超過九十％。此外，投資人已不再認為聯準會今年有降息的可能，在中東戰火爆發前，市場預期今年有望兩次降息。

費城聯邦儲備銀行總裁鮑森二十七日警告，美國長期高於目標的通膨，可能使伊朗戰爭引發的大宗商品衝擊，成為更嚴重的問題，而非僅是一次性的不利事件。她補充，「高燃料與高化肥價格傳導至通膨預期的速度可能更快、也更持久，我對此感到憂慮」。

經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布報告，大幅上調今年美國通膨預期至四．二％，遠高於其先前預期的二．八％，以及聯準會預期的二．七％。

密西根大學消費信心3月降至53.3 近4月最低

持續一個月的中東戰火已使油價飆漲逾三十％，零售汽油價格跳漲一美元至平均每加侖達三．九八美元，加劇通膨疑慮，為經濟前景投下陰影。美國密西根大學的消費者調查顯示，三月美國消費者信心指數從二月的五十六．六降至五十三．三，為去年十二月以來最低點。

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