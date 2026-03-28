財經青紅燈》台股經濟牛市

受惠於AI（人工智慧）成長動能，我國金融資產與資本市場持續擴大，經濟表現勢不可擋。無論是「經濟成長率」、「人均GDP」、「台股大盤指數」、「台股市值」及「金融市場資產規模」等，都交出漂亮成績單，各項今年展望預測數字也是高度正向發展；當前國家經濟正處於最好發展趨勢與條件，台股就是有基本面力挺的經濟牛市。

今年以來，不管是官方統計數據或是民間智庫預測，台灣未來經濟前景都是令人充滿期待。

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「經濟成長率」去年高達8.63%、創15年新高，高居亞洲4小龍之冠，今年經濟成長率預估7.71%，顯示台灣經濟體質健全；在「人均GDP」方面，2024年平均每人GDP已達3萬4238美元，去年成長至3萬9492美元，主計總處預估今年達4萬4181美元，成長力道持續強勁，台灣只花5年的時間、就衝破4萬美元大關。

「台股大盤指數」在今年1月5日站上3萬點大關，並於2月26日創歷史最高，收盤達3萬5414.49點；在「台股市值」方面，市值達到118.22兆元、躍身全球第七大，凸顯我國證券市場的蓬勃；在「金融市場資產規模」方面，2012年為53.4兆元，到2026年2月底已大幅成長至135兆元，展現我國強勁的財富累積能力。

台灣總體經濟強勁成長是不爭的事實，但問題是「不患寡、患不均」，若經濟成果無法平均分配到各產業，不能外溢到服務業與傳統產業，對一般受薪民眾來說，就不容易感受到景氣熱絡或經濟大好。

其實不論是台灣或美日韓等其他國家，隨著AI快速發展，財富透過資本市場再度分配，流向了算力卻沒有流向大多數家庭，如何讓民眾對經濟成長同步「有感」，這是政府必須繼續努力的目標與挑戰。（王孟倫）

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