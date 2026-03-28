盤勢分析》均線下彎 嚴控持股水位

華通獲得三大法人積極買進，股價再創波高。（取自官網）

美伊雙方針對停火談判協議各說各話，伊朗對外言論強硬，打擊市場樂觀情緒，美股四大指數全面下挫，費城半導體指數大跌4.79%，台積電ADR重挫逾6%，拖累台股昨早盤賣壓沉重，一度重挫逾668點，跌破3萬3000點大關，所幸美股盤後川普再遞出橄欖枝，台股拉出下影線，低軌衛星族群連續兩天強勢攻擊，華通（2313）漲停再創波段新高，矽光子概念股逆勢走揚，記憶體族群跌幅收斂，中小型電子股開低走高，OTC指數午盤過後翻紅，加權指數終場下跌225.03點，收3萬3112.59點，成交量縮至6521億元。

統一證券指出，台股短期均線持續下彎，美伊雙方談判歧見大，須提防一旦談判破裂，行情劇烈波動再起。尤其油價持續居高不下，通膨隱憂未除前，全球央行利率政策仍有變數，投資上建議控制持股水位，低接不追高。

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啟發投顧副總容逸燊分析，昨日早盤反映美股利空後，守住本週低點3萬2500區域，目前看來川普急欲宣稱勝利後自戰場脫身，只要荷姆茲海峽可恢復正常行駛，即使中東地區仍有零星攻擊，對股市影響也不大，後續須注意美股私募信貸機構利空；昨記憶體族群進入超跌區，短線將醞釀反彈，矽光子因為多檔股票納入處置，資金流入低軌衛星族群，可注意4月初開始起漲帶量個股。

三大法人昨合計賣超約401.8億元，其中外資賣超384.7億元、投信買超0.8億元、自營商賣超18億元；外資台指期淨空單增加2854口，累積外資台指期淨空單約3.99萬口。（記者卓怡君）

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