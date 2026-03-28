運價止跌反彈 美國線大漲

運價止跌反漲，美國線漲幅逾11%。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數止跌反彈！最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）漲119.82點至1826.77點，週漲幅7.01%，四大主要航線中，除遠東到地中海航線走跌，其餘走揚，而遠東到美西、美東線漲幅皆超過11%。另外，亞洲到波斯灣運價連4週走揚，最新一期每TEU（20呎櫃）達3728美元，週漲404美元、漲幅12.15%。

市場人士指出，4月1日市場報價（FAK）為美西每FEU（40呎櫃）約2525美元、美東約3525美元，但依各航班裝載率不同，市場仍有特價釋出。整體而言，FAK相較3月27日前，現貨市場運價已回升，主要是燃油成本上升，以及船公司成本控管，而目前美國線年度合約談判進度仍偏慢，船商持續推漲運價，並希望加速大型直客簽約節奏。

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最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU為1703美元，較前一期上漲67美元，週漲幅4.09%；遠東到地中海每TEU為2764美元，下跌20美元，週跌0.71%；遠東到美西每FEU為2352美元，上漲298美元，週漲幅14.5%；遠東到美東每FEU為3264美元，上漲342美元，週漲幅11.7%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲16美元，達500美元，漲幅3.3%。

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