飆股幕後》外資連13買 辛耘近3週漲幅逾6成

辛耘執行長李宏益（辛耘提供）

記者洪友芳／特稿

半導體設備暨再生晶圓廠辛耘（3583）本週股價一度突破500元大關，最高來到532元，創下歷史新高價，辛耘股價自3月10日起漲以來，漲幅超過6成。受惠主要客戶持續擴產先進封裝產能，外資一度持續買超辛耘13個交易日，昨日轉賣41張。

AI需求比預期強勁、記憶體價量齊揚，帶動今年全球半導體產值可望提早達一兆美元，先進封測年複合成長率更達5成。因應成長趨勢，辛耘規劃今年資本支出將提高到17.5億元，年增4成。辛耘營運三支柱包括設備代理、先進封裝自製設備與再生晶圓，目前訂單能見度已達2027年，其中，自製設備與再生晶圓都在擴產中。

請繼續往下閱讀...

辛耘目前在湖口建二廠，預計今年第四季完成，2700坪廠房將投入生產自製設備；台南廠區也在去年底展開興建，廠房面積達6600坪，預計2027年底至2028年第一季開始投入生產。辛耘預估今年自製設備產能將達200台，較去年增加逾3成；再生晶圓今年下半年會增加月產能4萬片，總月產能將達25萬片。

辛耘去年營收達113.71億元、年增17.3%，營收首度突破百億元大關，並創歷史新高，稅後淨利11.1億元、年增19.7%，每股稅後盈餘13.82元，獲利也創新高。

受惠主要客戶持續擴增CoWoS產能，辛耘先進封裝自製設備訂單增多，法人看好辛耘今年營收與獲利將同步再創新高。辛耘今年1、2月單月營收皆站上10億元大關，累計前2月營收達20.66億元，年增13.54%，創同期新高。

自3月以來，外資累計買超辛耘6139張、投信買超56張、自營商買超232張，三大法人共買超6427張，外資已連續二個月買超，持股比從元月的8.87%顯著提高至18.23%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法