飆股幕後》成為投信作帳標的 嘉澤4個月大漲近一倍

（嘉澤提供）

記者方韋傑／特稿

連接器廠嘉澤（3533）受惠於同步拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）陣營新一代平台的連接器訂單，管理層樂觀看待今年營收可望成長15%，伺服器應用領域帶來的營收貢獻比重超過4成。美系外資最新喊出3000元目標價，因此儘管台股近期劇烈震盪，嘉澤股價仍逆風高飛，本週甚至創2295元新天價。

嘉澤昨股價收在2260元，週線連三紅，區間漲幅高達44.4%，外資三週內買超743張、投信買超3350張、自營商賣超105張，三大法人合計買超3988張，主要買超以投信為主，成為投信作帳標的；若拉長時間看，從去年11月下旬低點1140元計算，4個月來嘉澤股價大漲近一倍。

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嘉澤認為，隨著資料中心規格不斷升級，高速運算平台對連接器品質與效率的要求大幅提升，伺服器產品線因此躍升為公司最主要的營運支柱。

嘉澤拿下輝達新一代伺服器的連接器訂單似乎早有跡象，輝達半年前宣布攜手OpenAI打造全新的超大規模AI資料中心，嘉澤當時就在社交平台上發文寫道「很高興看到輝達Vera Rubin晶片加速資料中心，成為AI基建擴展的一部分」。儘管管理層並未在3月12日法說會詳述特定產品或客戶，但法人仍看好其所生產的SOCAMM記憶體連接器將作出一定貢獻。

另一方面，嘉澤預期超微新一代Venus平台採用的插槽預計第二季後開始放量，年底滲透率有望達3成，英特爾Intel Eagle Stream平台今年滲透率則上看8成，帶動嘉澤今年整體AI伺服器領域的出貨量預估年增30%至50%。嘉澤第一季受農曆春節假期影響呈現季減，但第二季將逐步回升，下半年在新平台、新產品帶動下，成績可望優於上半年。

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