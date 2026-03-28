台灣首座mRNA製造能量GMP廠》TBMC竹北廠啟用 打造國家防疫力

TBMC竹北廠正式啟用，左4為前副總統陳建仁、右4為TBMC董事長楊育民、左2為TBMC執行長張幼翔。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕兼具藥品韌性國家隊重責的臺灣生物醫藥製造公司（TBMC），其竹北廠昨日正式啟用，該廠為台灣首座具備核酸疫苗（mRNA）製造能量的GMP廠，象徵我國生醫產業正式邁入先進生物製造新里程碑，也達成TBMC第一個使命—建立國家防疫能力。

和台積電英文名稱TSMC僅差一個字的TBMC，只歷經18個月即打造完成這座工廠，TBMC董事長楊育民表示，TBMC的願景不只是建立一座製造工廠，更是打造一個世界級生物醫藥CRDMO（委託研究開發製造）平台。製造已經不是不被重視的後端，而是具有關鍵技術的因子，TBMC將把上下游連起來，成為台灣生技業打世界盃的橋樑。

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一手催生TBMC的前副總統陳建仁提到，有了TBMC，未來再有疫情發生，台灣就能自己生產mRNA疫苗，保障國人公共衛生與安全。

已獲美國CAR-T、日本MSC訂單

TBMC執行長張幼翔表示，隨著市場對具研發服務與彈性製造能力的CRDMO需求日益殷切，TBMC建立了一座敏捷製造基地，既能擴充產能，也能精準對接客戶需求。透過「少量多樣、多樣少量」的彈性設計，加速產品從早期研發、製程開發，迅速推進至臨床試驗以及商業化生產。

TBMC GMP竹北廠以先進療法製造需求為核心，第一期已建置mRNA核酸疫苗藥物、CAR-T與MSC細胞治療、病毒載體／生物藥品生產區。其中，自體CAR-T細胞治療每年可服務約480位病人，異體MSC細胞治療每年可生產約100批次；同時，每年可生產約1300萬劑mRNA疫苗或相關產品，並可依需求彈性配置200公升的病毒載體或生物藥品產能。

張幼翔透露，目前TBMC已接獲來自美國的CAR-T細胞療法訂單，MSC訂單則來自日本，另有台灣客戶委託mRNA疫苗與病毒載體生產。至於竹北廠第二期則預計在2027年開始建置，現正募資中，預計募資金額為15~30億元。

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