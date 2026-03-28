國泰金今年有望配息3.5元 續尋併購成長機會

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〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控（2882）昨日召開法說會，去年每股稅後盈餘（EPS）為7.06元，獲利出現微幅下滑主要反映國泰人壽於12月一次性提列外匯價格變動準備金。國泰金財務長陳晏如表示，股利政策會考量去年獲利狀況及配發量能是否充沛，今年每股配發金額要達到去年3.5元的水準「不成問題」，但最終仍需經董事會決議。

陳晏如表示，考量去年獲利1076億元，若把一次性30%提列外匯價格變動準備金約174億元還原回去，甚至會來到1250億元。她說，股利要配跟去年一樣3.5元是沒問題，規畫上會考量同業配發情況，希望能具有競爭力的股利政策。

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將增台幣資產配置 鎖定公建、不動產

國泰人壽去年投資部位達8.08兆元，全年實現股票資本利得為1148億元，較前一年微幅成長；債券資本利得則為60.38億元，較前一年成長4.3倍。代理總經理林昭廷表示，未來將持續增加台幣資產配置，鎖定穩定配息的股票、風險可控的公共建設及國內不動產。

林昭廷說，去年預估新契約合約服務邊際（CSM）每年目標700億元，實際遠超過此數字，今年新契約CSM在美元利變型保單等新商品帶動下，目標上調至750億元，有信心達成。

隨著壽險匯率會計新制上路，林昭廷說，國壽原本每年200多億元避險支出，如今不用支出，可拿來買債券，每年10多億的利息對收入有幫助。

法人關切中東局勢與地緣政治風險，國泰金總經理李長庚說明，集團對中東曝險部位低，銀行在中東的投資約新台幣28億元，且多為國家債券，人壽與銀行均無伊朗債券。內部已進行壓力測試，即便在長期通膨假設下，授信部位與資本適足率均在預期規範內。李長庚指出，若荷姆茲海峽維持能源通行，油價波動應在可控範圍內，將持續追蹤國際情勢影響。

至於併購策略，李長庚透露，董事長蔡宏圖在今年新春團拜有指示，要求金控與各子公司要加速營利成長策略。李長庚說，只要有合適的併購機會都不會放棄，積極尋求成長機會。

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