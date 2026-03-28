央行去年淨買匯76.9億美元 估我續列觀察名單

（記者陳梅英翻攝）

GDP占比0.8％ 低於匯率操縱門檻

〔記者陳梅英／台北報導〕二〇二五年新台幣匯率劇烈震盪，全年呈現「先升後貶」格局。中央銀行去年上半年為抑制升值壓力大舉淨買匯一三二．五億美元，下半年因外資熱錢匯出轉為淨賣匯，全年合計淨買匯七十六．九億美元，約占GDP約〇．八％，未觸及美方匯率操縱門檻，預期台灣將續列美國財政部觀察名單。

楊金龍週一赴立院報告

央行總裁楊金龍預計下週一赴立法院財委會進行業務報告。報告指出，去年上半年在美元走弱（美元指數下跌十．七％）、美國暫緩關稅措施帶動資金回流及市場升值預期升溫下，國內匯市美元供給大於需求，新台幣對美元升值九．六三％，央行同步進場淨買匯一三二．五億美元以穩定匯市。

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不過，下半年情勢反轉，隨美元轉強、升值預期降溫，加上外資在台股高檔獲利了結並匯出資金，國內匯市轉為美元需求大於供給，央行轉為淨賣匯五十五．六億美元調節匯市，新台幣對美元貶值四．八九％。

就美國財政部匯率操縱三項標準來看，台灣因去年出口續創新高，對美出超也再創紀錄，在「對美貿易順差逾一五〇億美元」及「經常帳順差占GDP逾三％」兩項檢視標準中仍超標，但全年淨買匯占GDP比率僅〇．八％，低於二％的門檻，預料仍維持在觀察名單中。

報告也指出，二月二十八日美伊戰事爆發後至三月二十五日，市場憂心油價上揚推升通膨，美債殖利率走高，帶動美元指數上漲一．八％至九十九．三六。在此期間，外資轉為賣超台股並大舉匯出資金，累計賣超二〇九億美元、淨匯出達二五二億美元，拖累台股下跌五．五八％，新台幣兌美元亦貶值二．一九％。

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