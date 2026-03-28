離岸風電3-3選商 拚年底完成

（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部昨正式公告離岸風電區塊開發第三期選商要點，預計四月一日啟動收件程序，給予業者備標期六個月，九月三十日收件截止，目標仍是規劃在今年底前完成選商作業並公告選商結果；若確定提前完工、落實ESG者可享「獎勵機制」，最多售電期間再拉長五年，盼可補足二〇三〇年半導體供應鏈迫切的綠電需求。

我國離岸風電三之三分配容量三．六GW，以二〇三〇年到二〇三一年完工併網為目標。能源署說明，此次選商機制主要內容包括履約能力審查開發商開發實績三十五％、開發商財務能力三十％及專案執行能力三十五％，總分須達七十分以上，擇優選出具執行力開發商。

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業界關切的「專案執行能力」，納入ESG規劃十五％、能源韌性五％，ESG規劃就是類似過去的國產化，項目包含在地產業與經濟效益十％、環境友善永續三％及企業社會責任二％。

離岸風電三之三確定新增延長售電期間「獎勵機制」，鼓勵提前完工併網、願意與在地連結帶動產業及經濟效益的業者，最多給予五年延長售電期間，提前完工有助國內半導體業取得充足綠電。

另外，綠電價格仍以企業購售合約（CPPA）為主，但是新增保底收購價格二．二九元，讓業者可順利融資，也降低離岸風場開發風險。經濟部本次也增加容量擴充機制，獲配廠商最高可擴充「原獲配容量五十％」，因此單一案場容量限制最高就是一．五GW，盼能有效利用海域空間。

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