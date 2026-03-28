核三再運轉計畫 送核安會審查

台電昨將核三廠再運轉計畫送核安會審查，圖為核三外觀。（資料照）

資訊公開透明 核安會官網設專區

〔記者林菁樺、吳柏軒／台北報導〕台電昨正式提交核三廠再運轉計畫至核安會審查。經濟部說明，核三的再運轉計畫跟中東戰爭無關，仍是依照去年現況評估後，台電依法辦理相關程序。台電也補充，再運轉計畫經核安會審查通過，「也不能」立刻運轉發電，至少要一．五年完成自主安全檢查，且通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。

若通過 台電仍至少需1.5年完成自主安檢

核安會表示，收到台電提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，將進行程序審查，確認申請文件齊備後，再進行實質審查作業；為了資訊公開透明，已在官網成立「核電廠再運轉審查管制」專區，收集外界意見，納入審查參考。

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延役年限 委託原廠西屋評估

台電表示，核三再運轉計畫已獲經濟部核復同意，昨正式提送核安會，其內容包括機組現況與計畫排程、人力配置及訓練、設施再運轉工項及定期維護、運轉期間規範之規劃、品質查證及稽查計畫等五大部分。

外界關心核三機組可再運轉年限。台電副總許永輝解釋，延役年限屬於「自主安檢」評估項目內的實現老化分析，目前已委託原廠西屋評估；經濟部次長賴建信也強調，沒有預設再運轉週期要多久，仍以核廢有解、核安無虞、社會共識三大原則進行。

核燃料棒採購方面，許永輝說，台電也與原廠西屋燃料部門密切接觸，以掌握西屋每個月交期有無改變，未來核三廠若有資格再運轉，台電就會根據交期去下單。

台電解釋，「再運轉計畫」就像是確認汽車零件沒問題，「自主安檢」是汽車安全無虞可以上路，自主安檢約需十八至二十四個月，最快可於明年中完成，再提送報告至核安會審查，審查所需時間由核安會決定，審查通過並同意換發運轉執照後，才具備運轉資格。

至於核二廠，台電表示，室外乾貯已完工，需先將燃料棒移出，讓反應爐內部檢測，台電與原廠奇異已接觸但尚未正式簽約，雙方針對特定技術與議題討論，內容是未來若可再運轉，機組安全方面可再精進。

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