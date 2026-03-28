美官員︰中芯提供伊朗軍方晶片生產設備

（法新社檔案照）

美官員踢爆「一年前開始」至今未停

〔編譯魏國金／綜合報導〕兩名美國高級官員二十六日透露，中國最大晶片製造商中芯國際約在一年前開始提供伊朗軍方晶片生產設備，而且「我們沒有理由相信，該行為已經停止」。

美方︰包含半導體技術培訓

當中一名官員補充，這項合作「幾乎可以肯定包含中芯的半導體技術培訓」。由於相關政府訊息之前未曾揭露，他們匿名發言。

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中芯為黑名單 限制取得美產品

他們沒有說明這些設備是否為美國原產，如果是，可能違反美國對伊朗的制裁。一名官員說，這些設備是提供給伊朗的「軍工複合體」，可能用於所有需要晶片的電子產品。

中芯國際對媒體相關詢問沒有回應。該公司因被控與中國軍方有所關聯，二〇二〇年被美國列入貿易黑名單，限制取得美國出口產品。

中國外交部發言人林劍在二十七日的例行記者會上對有關詢問表示，「這是似是而非的消息，我們核實後發現都是假消息」。中國政府堅稱與伊朗從事正常的商業貿易。

上述指控可能使美中關係加劇緊張，美國目前與德黑蘭交戰，並尋求遏制中國發展先進晶片產業。美國一直試圖透過對中芯國際及其他中國晶片製造商實施制裁，限制中國製造先進半導體的能力，避免中國獲得先進晶片製造設備。

路透上月報導，伊朗接近與中國達成反艦巡弋飛彈採購協議，當時正值美國在伊朗海岸附近部署大量海軍軍力、以準備襲擊德黑蘭之際。

目前尚不清楚這些晶片製造設備是否已在美伊衝突中發揮作用。美國與以色列上月二十八日對伊朗發動飛彈攻擊，撼動金融市場，引發油價飆漲，並加劇全球通膨疑慮。

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