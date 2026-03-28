跨黨議員提案 美聯邦政府 禁買中製機器人

美議員提出「美國安全機器人法案」，禁止聯邦政府採購或使用中國等敵對國家公司製造的無人地面載具。圖為中國宇樹科技所生產的人形機器人。（路透檔案照）

恐蒐集數據送中 或從中國遠端遙控 危害國安

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，美國兩名參議員二十六日提出「美國安全機器人法案」，以國家安全為由，禁止聯邦政府採購或使用中國等敵對國家公司製造的無人地面載具，同時也禁止聯邦資金用於與這些機器人有關的事務上。

促將中國宇樹科技列軍工黑名單

該法案推出的時機，正值中國企業與特斯拉等美國公司競爭，以推出取代人類，執行從危險性的製造工作到家庭勞務等各種任務的人形機器人；至少有兩家中國公司，包括智元機器人（Agibot）與宇樹科技（Unitree）準備今年在中國上市。

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推出該法案的阿肯色州共和黨籍參議員科頓，以及民主黨參院領袖舒默聲明說，這些機器人將被用來蒐集數據，並傳回中國，或者可從中國遠端遙控，構成美國國安風險。

去年已有一群美國國會議員敦促五角大廈將宇樹科技列入與中國軍方合作的軍工企業名單中。

科頓說，「中共製造的機器人對阿肯色州民的隱私以及我們國家安全造成威脅」。舒默表示，獲得中共支持的中國企業「正演出他們的標準劇本，而這一次是機器人，試圖以他們的技術充斥美國市場，構成實質的安全風險，並威脅美國人的隱私、研究與產業」。

該法案包含豁免條款，只要機器人不會向中國傳輸數據，或從中國接受數據，即允許美國軍方與執法機關對中國製機器人進行研究。

在眾議院，共和黨籍眾議員史蒂芬尼克也提出參院版的配套法案。他聲明說，「我們必須繼續促進與推升美國的機器人領域優勢，同時捍衛我們的隱私與國家安全，免於敵對國家的侵犯」。

美國國際無人載具系統協會（AUVSI）讚揚參眾兩院推出相關法案，表示此舉對強化美國機器人與自動系統的安全與韌性邁出重要一步。該協會總裁兼執行長羅賓斯指出，「美國的經濟競爭力與國家安全，取決於我們是否做好因應機器人的準備；相關法案透過限制美國政府採購敵對國家所有類型的無人地面載具，採取了降低國安風險的重要措施」。

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