穩定國內物價 4月電價凍漲 經部：中東戰爭若3個月內結束 下半年漲價壓力小

電價審議會昨登場，經濟部次長賴建信（右2）宣布四月電價不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會昨登場，中東戰爭推升國際能源價格，但考量民生物價穩定，經濟部次長賴建信宣布，委員會達成共識電價不做調整，維持每度平均電價三．七八二三元；他也坦言，台電財務韌性較先前好轉，若戰爭三個月內結束、衝擊降低，下半年電價的漲價壓力較小。

經濟部說明，中東戰爭發生後，原油價格曾達百美元水準，氣價、油價大漲超過六成，但美國釋出盼與伊朗達成協議消息後，油價快速回落，電價委員會建議再觀察燃料走勢，本次決議凍漲，也沒有六月再開臨時會的相關討論。

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台電表示，原提報應漲幅度為一．七九％、單價為每度三．八五〇一元。但賴建信說明，去年台電稅後盈餘七二九億元，加上編列的油氣預算價格較高，因此前二月比原編預算數多出一五〇億元，即使台電仍有三千多億累虧，但財務韌性較過去好轉。

電業氣價調整 下月勢在必行

台電：去年賺錢 承擔力較好

中油下週將公布四月天然氣價，行政院已拍板民生氣價不調整。但賴建信表示，電業用戶是使用者，應負擔相應燃料成本；換言之，四月的電業氣價調整勢在必行。

因天然氣發電占比達五成，台電財務副總王韻淳表示，國際機構預測的油價、氣價在目前國際情勢下都失準，今年盈虧「現在無法確定」；台電總經理王耀庭說，因去年台電賺錢，「我們有一點底氣」，可承擔能力比過去好，應不至於像二〇二二年烏俄戰爭一樣，出現鉅額虧損、機率很低，燃料對電價的衝擊，可留到九月中下旬再判斷。

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