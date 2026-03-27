萬海：運價欲小不易 今年營運勝去年

萬海總經理謝福隆指出，中東戰爭引發油價上漲、塞港，以及全球仍有地緣政治風險等因素，近期運價「欲小不易」。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航運萬海（2615）昨日舉行法說會，萬海總經理謝福隆指出，中東戰爭引發油價上漲、塞港，以及全球仍有地緣政治風險等因素，近期運價「欲小不易」，萬海在新船加入、運力增加下，今年營運將優於去年。

針對中東戰爭的影響，謝福隆表示，萬海在中東有3條航線，目前已暫停所有前往中東地區的貨物訂艙，而中東航線的營收、貨量占比都在5%以下，後續有效調整航線規劃後，可降低相關營運受戰爭干擾的影響。根據2025年資料顯示，中東6個國家的貨量占萬海約3.7%、營收占比4.8%。

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謝福隆指出，近2年來貨櫃新船一直加入，市場喊供過於求，但實際情形則是因船商繞行好望角、航程拉長，且在大船加入市場下，碼頭作業時間拉長，加上天候因素，塞港情形持續，更因市場缺船，租船市場租金居高不下，目前沒有感受到供給過多的壓力。

謝福隆說，中東戰爭推升油價漲幅超過預期，在反映油價、保險成本下，在戰爭結束前，運價都會比較高，運價欲小不易。

至於美國線長約簽訂情況，謝福隆說，油價大漲、以及今年地緣政治環境、總體經濟都會有較大變數，客戶多能理解航商燃油成本的增加，對長約價調高多能接受，今年美國線長約價一定會較去年理想。

今年6艘新船加入 運力大增

萬海今年有6艘新船交付，總增加運能約為4.88萬TEU（20呎櫃），2027年則交付11艘新船，其中以1.6萬TEU大船為主，將增加約16.87萬TEU，是近年來新船交付的高峰年。

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