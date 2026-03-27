長虹看今年房市 量縮價穩

長虹建設總經理李耀中（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建績優生長虹建設（5534）日前完成現金增資，為營運儲備存糧，長虹總經理李耀中表示，目前房市買氣不佳，銷售時間拉長，公司辦增資主要是償還貸款為主，因為銀行現在對營建業貸款限制很多，包括土地貸款跟餘屋貸款都有限制。

李耀中表示，目前房市沒有太大變化，客戶是以自住客為主，已推出的舊案會維持當初的價格，至於新開案則會考慮市場氛圍。整體來看，今年房市屬於量縮價穩格局，由於買氣不佳，長虹不急著買地，會以之前已購入的土地推案為主。

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不過既然是上市公司，就有業績壓力，長虹今年共會推出4個建案，分別是土城合建案、林口建林段、后里案、員林案，長虹分得的案量分別為22億元、32億元、27億元及36億元，因此總案量達117億元。

至於今年的業績來源，李耀中表示，上半年有新北林口的「雲創科技大樓」案，該案已拿到使用執照，總銷金額43億元，已銷售22億元；另外彰化員林的「長虹天際」預計6月可拿到使用執照，總銷金額21.2億元，已經完銷，會是今年下半年主要業績來源。

下半年２大商辦是重頭戲

不過長虹手上有兩個預計在今年下半年可望拿到使用執照的商辦大樓，分別是南港重陽路的「長虹虹創」以及北士科的「長虹ICT」，總案量分別達140億元及160億元，李耀中說，只要其中一棟能夠賣出，就能減少業績、財務的壓力，因此將積極尋求買家。

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