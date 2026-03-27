盤勢分析》收斂近末端 短線分批布局

台股24日開高，早盤重返33300點，最高達到33361.46點、勁揚638點，隨後湧現解套賣壓，指數翻黑至32434.54點，盤中高低點震幅達926.92點。中央社記者王騰毅攝 115年3月24日

美伊有望展開談判，昨台股早盤一度大漲453點、收復月線，孰料，盤中傳出以色列下令趁談判前夕盡量摧毀伊朗軍工設施，恐增添和談變數，台股瞬間由紅翻黑，終場下跌101.49點、收3萬3337.62點，成交量約7666億元。

三大法人中，外資昨賣超79.2億元、自營商買超32.95億元、投信買超43.32億元，合計賣超2.93億元；外資台指期淨空單昨增加1118口，累積外資台指期淨空單約3.7萬口。

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保德信投信認為，台灣外銷訂單累計前2月金額創新高，反映台灣經濟基本面仍相當有力，科技業訂單及獲利維持強勁，然而受到美伊戰事持續緊繃，加上美歐台等央行的利率決策出現鷹派言論，預期短線將以整理方式消化賣壓，布局台股宜低接不追高。

野村投信表示，雖然近期AI類股出現回檔，但當前仍屬「非理性震盪」。台灣AI供應鏈中包括伺服器、先進封裝、高速傳輸、散熱與PCB等結構型成長族群，依舊是台股長線多頭的重要引擎，加上GTC大會，科技大廠展示新平台的利多，未來將有效刺激市場信心回溫。

元大投顧認為，台股月線扣抵前高位置而下彎形成上檔壓力，不過就型態來看，台股正處於收斂末端，後續拉回可觀察3月24日低點若沒有失守，大盤可望逐步完成整理並展開向上突破，布局上短線仍不宜躁進，採分批布局為主。（記者張慧雯）

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