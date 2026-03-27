財經青紅燈》花甲房貸族越來越多

根據聯徵中心最新資訊，逾60歲花甲之年的房貸族，10年增加超過5萬人。（資料照）

逾60歲花甲之年的房貸族，10年增加超過5萬人。根據聯徵中心最新資訊，2016年12月逾60歲房貸族約20萬人出頭，當時平均利率就已超過2%，甚至是各年齡層中最高；經過10年到2025年12月，人數已超過25萬人，且授信餘額10年增幅更超過63%，平均利率約2.42%，還是各年齡層中最高。

反觀30至40歲的房貸族，10年減少超過2萬人，而40至50歲的房貸族，10年增加12.66萬人，增加人數是各年齡層最多的。

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這些數據可看出，隨著房價高漲、購屋門檻不斷墊高，民眾首次買房年齡也跟著增加，加上為了降低每月房貸還款負擔，不少人選擇房貸還款年限拉長，主流也從過往的20年拉長至30年，新青安甚至還有40年的還款期，均造成房貸族年齡層拉高、甚至超過花甲之年，也就是未來可能就算65歲屆齡退休，還得背著房貸負擔。

新青安利息補貼即將在今年7月底到期，若後續2.0方案真的嚴格執行「80條款」（申貸人年齡加上房貸年限合計以80為限）的話，依照聯徵中心資料來看，目前人數最多房貸族落在40至50歲，呈現中高齡房貸族的現象來看，也都還符合80條款的潛在規則內。

截至去年12月底為止，全台房貸族人數近225萬人，若以2025年12月底人口統計速報資料，全台總人口數近2330萬人，房貸族占總人口數比重不到1成、約9.66%，對比台灣住宅自有率長期超過8成，背後似乎說明很多有房產的人士，現況很可能是已沒有房貸壓力。（徐義平）

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