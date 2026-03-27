鴻海CDMS模式 下半年起貢獻營收

鴻海針對未來營運成長，最新制定集團短中期強化計畫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）針對未來營運成長，最新制定集團短中期強化計畫，短期聚焦營運效率、產能配置與AI伺服器布局，中期則以資通訊（ICT）、人工智慧（AI）與電動車（EV）三大主軸提升事業動能，並進一步提出由規模優勢、自動化能力、全球布局、垂直整合與研發技術構成的「5大支柱」，作為未來競爭力核心，強化集團在新世代科技產業的地位。

5大支柱全面衝刺

鴻海表示，在短期強化計畫中，集團將持續推動產品與技術創新，並深化零組件自製與垂直整合能力，鎖定雲端伺服器、AI與高階製造等高附加價值領域，優化產品組合。同時，透過全球產能重新配置，導入智慧製造、自動化與數位化管理，以縮短交期、降低成本並提升品質穩定度。

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此外，鴻海將結合EMS（電子代工服務）與CDMS（委託設計製造服務）雙軌模式，目標在ICT產品與AI伺服器機櫃市場分別至少站穩4成市占率，並逐步提升電動車CDMS業務貢獻，擴大新事業比重。

在中期發展策略上，鴻海目標以ICT、AI與EV作為三大成長引擎。其中，ICT仍為核心事業，AI則被視為未來數年最關鍵動能，全球前五大雲端服務供應商的資本支出，預估將繼續帶動算力與資料中心需求快速成長；EV方面，鴻海看好產業將迎來「外包轉折點」，CDMS模式有望複製PC產業成功經驗，並預期2026年下半年開始逐步貢獻營運。

展望未來，鴻海將續推動「3+3+3」轉型升級，深化AI、電動車與半導體等關鍵領域布局，並結合AI工廠與智慧製造平台，朝向科技製造服務供應商轉型，在AI伺服器、電動車與新興應用市場持續擴大影響力，目標維持優於產業平均的成長動能。

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