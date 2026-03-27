Google新壓縮技術 記憶體股全面「嚇」挫

Google的新壓縮技術，引發記憶體股拋售。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博26日報導，在Google宣稱其新的壓縮技術將大幅減少運行大型語言模型所需的記憶體數量後，記憶體類股股價暴跌。不過分析師認為，這或許只是暫時波動，而非生存威脅。

AI應用記憶體關鍵製造商SK海力士，26日在韓國交易所收跌6.23%，快閃記憶體製造商鎧俠控股在東京交易所重挫5.9%，美光與晟碟（Sandisk）25日在紐約交易所也相繼下跌。

請繼續往下閱讀...

稱所需記憶體量至少減6倍

Alphabet旗下的Google表示，其新的TurboQuant技術，可以將運行大型語言模型所需的記憶體量至少減少6倍，進而降低訓練AI的整體成本。記憶體是輝達加速器的關鍵部分，在AI熱潮推動下，需求激增。

Google該消息引發記憶體需求恐減少的警覺。不過看好全球記憶體類股的人士說，效能提升實際上是需求增加，而非減少需求。

摩根大通：

效能提升是增加需求非減少

摩根大通在一份報告中，引用19世紀的「傑文斯悖論」（Jevons Paradox）指出，投資人或許對此採取獲利了結，但短期的威脅無損記憶體長期的需求。

「傑文斯悖論」是英國經濟學家傑文斯關於煤炭生產的理論，亦即技術效率越高，需求也將越高。

該報告指出，對於投資回報機會，TurboQuant對超大規模的資料中心營運商是利多消息。而從長遠來看，亦有利於記憶體製造商，因為「每個詞元（token）的成本降低，也將導致更高的產品採用需求」。

Ortus Advisors分析師傑克森（Andrew Jackson）指出，由於記憶體的供應極度吃緊，Google的這項技術發展或許對需求影響甚微，在相關類股股價大幅上漲後，出現一些獲利了結也是合理的；記憶體與儲存產品股價近幾月狂飆，以鎧俠為例，自去年8月以來股價飆升700%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法