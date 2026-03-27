涉隱匿對中銷售風險 股東控告美超微證券詐欺

美超微執行長梁見後。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，伺服器大廠美超微（Supermicro）股東二十五日對該公司提出集體訴訟，指控其隱匿對中國銷售的依賴，違反美國出口管制法規，構成證券詐欺；該民事訴訟也將美超微執行長梁見後列為被告。

執行長梁見後列被告

報導指出，在提交給舊金山聯邦法院的集體訴訟文件中，股東指控，美超微誇大業務前景，並蓄意不揭露伺服器銷售一大部份流向中國企業的事實，抬高其股價，該公司在遵守美國出口管制法規上，出現重大缺失。

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美超微股價二十日暴跌三十三％，市值蒸發六十一億美元（約台幣一九五〇億元）；在此前一天，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及承包商孫廷瑋三人，指控他們非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國，廖益賢隨後辭去董事職位。

該集體民事訴訟的其他被告，包括執行長梁見後與財務長大衛．韋根德（David Weigand）。

美超微已表示，正配合美國政府調查，並稱被控的犯罪行為違反其政策。美超微與輝達並未遭刑事起訴，輝達也未在該起集體訴訟中列被告。

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