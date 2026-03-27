油價美元雙飆 亞洲經濟陷雙重絞殺

中東戰火荷姆茲海峽封鎖，韓元兌美元匯率甫創下2008年金融海嘯以來最低水準，亞洲經濟體正面臨能源短缺與美元飆升的「雙重絞殺」。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕大幅依賴中東能源進口的亞洲國家，已備受荷姆茲海峽封鎖、油氣供應銳減的衝擊；而中東戰火引爆第二個痛點：九十％的國際貨貿，包括價格飆漲的原油與天然氣，是以美元結算。《紐約時報》報導，在美元兌亞幣匯率逼近二十年來最高之際，亞洲經濟體正面臨能源短缺與美元飆升的「雙重絞殺」。

中東油氣供應銳減＋亞幣重貶 加劇通膨壓力

報導指出，在全球動盪時期，投資人往往從風險較高地區撤資，轉而投入美國資產，這驅使美元持續走高，導致許多亞洲貨幣在最需要購買力時，幣值卻日益疲軟。

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能源供應吃緊與匯率貶值的壓力衝擊亞洲經濟體，一些國家的能源成本甚至比全球基準價格更高，股市投資人驚慌出逃。

印度能源成本 年增逾1倍

伊朗戰爭爆發以來，印度主要指數下跌七．四％，股市損失導致資金流出印度，進一步壓低盧比匯率，目前一美元兌九十四．〇五盧比，比一年前高逾八％，因此印度買家現在以一萬四七四八盧比買到的能源，去年同期只須支付六〇八七盧比。

在菲律賓，經濟研究機構IBON基金會報告指出，高油價與疲軟的菲律賓披索構成雙重打擊，將使通膨加倍，數百萬貧窮的家庭衝擊最重。菲律賓九十％原油進口自中東。

韓元兌美元匯率甫創下二〇〇八年金融海嘯以來最低水準，南韓總統李在明二十四日啟動全國節能運動，翌日宣布在青瓦台設置「緊急經濟狀況室」，另成立「緊急經濟本部」，由國務總理金民錫擔任本部長，為中東局勢最壞情境做準備。南韓七十％的原油供應取道荷姆茲海峽。哈佛大學經濟學家羅格夫指出，「在匯率已疲軟下，油價上漲無疑是雙重痛苦」。

泰國卡車司機表示，柴油短缺導致貨物無法運往港口或從港口運出。泰銖兌美元已貶至十個月低點，只要戰爭持續，預計持續走貶。泰國旅遊業與出口業通常從泰銖貶值受益，但這次因對全球旅行的擔憂，大量度假行程遭取消。

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