擴大投資台灣 美光銅鑼廠揭牌

全球記憶體大廠美光26日舉辦苗栗銅鑼廠區揭牌典禮，行政院長卓榮泰（前排右5）致詞強調，政府會排除萬難打造更好的產業投資環境。（記者蔡政珉攝）

卓揆：台灣是美光全球最大生產基地

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕記憶體大廠美光完成收購力積電位於苗栗縣的銅鑼P5廠區，正式入駐銅鑼科學園區、落腳苗栗縣，台灣美光於昨天舉辦揭牌典禮，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦等人參與盛會；台灣美光董事長盧東暉指出，美光銅鑼廠區將成為美光台中廠區的延伸製造基地，台灣美光也估計年底台灣團隊規模將成長到一萬五千人，銅鑼廠年底前將招募約一千名新進員工。

美光在台將增至1.5萬人 銅鑼廠新招千人

卓榮泰致詞時說，美光深耕台灣多年，已投資台灣一．四兆元，台灣也是美光在全球最大的生產基地，對於美光公司在台灣的投資以及台灣對整個行政作業上的合作一定加碼完成。

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美光深耕台灣 累計對台投資1.4兆

卓榮泰表示，世界的局勢變化非常快，隨著AI以及高效能的各種運算與雲端資料中心發展，先進的晶片跟記憶體為不可或缺的支撐與重要的基礎；政府今年將針對無人機產業、機器人、衛星通訊以及AI技術，繼續升值。

卓揆：排除萬難確保供電無虞

卓榮泰強調，政府支持產業與國際間的各種合作，也會排除萬難打造出更好的產業投資環境；在電力供應方面，除了推動二次能源轉型，多元發展綠能外，也將持續推廣深度節能、科技儲能、強化電網韌性。他重申，政府不會放棄任何可以增加電力來源的機會，會朝向更均衡方向發展，努力達到綠電充裕、供電無虞。

台灣美光公司指出，未來銅鑼廠會成為大台中廠的一部分，進一步強化美光在台灣的布局，並持續深化與供應鏈生態系緊密合作，以充分發揮銅鑼廠區的效益；銅鑼廠預計在今年底前招募約一千名新進員工，落實美光培育在地人才的承諾。

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