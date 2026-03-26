台彩Q1銷售額近900億 創新高

台彩表示，今年截至3月22日止，公益彩券銷售金額達898.9億元、年增4.24%。（記者鄭琪芳攝）

超級紅包頭獎2000萬 還有1個未刮出

台彩表示，去年12月26日在苗栗頭份開出的大樂透頭獎1億元，中獎人大方捐款1000萬元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司昨公布開年以來銷售成果，儘管去年公益彩券銷售金額締造史上新高，今年第1季表現持續亮眼，截至3月22日止，彩券銷售金額已達898.9億元、年增4.24%；其中立即型彩券銷售637億元、年增9.34%，電腦型彩券261.9億元、年減6.37%，主因威力彩頭獎累積金額差異及BINGO BINGO賓果賓果加碼方式影響，買氣稍降，但整體彩券市場熱度仍不減。台彩董事長黃志宜表示，去年公益彩券銷售金額1681.5億元，今年目標為1700億元。

今年已誕生19位頭獎得主

黃志宜指出，農曆春節是彩券傳統銷售旺季，立即型彩券在今年春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金，均刷新歷年紀錄，且過年後買氣持續暢旺，春節後已有三波刮刮樂產品上市，截至3月22日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬還剩下1個，民眾想要成為千萬富翁，仍有機會。電腦型彩券也頻傳開獎消息，今年已誕生19位頭獎得主，包括16位大樂透頭獎及3位威力彩頭獎得主，共開出13次大樂透、2次威力彩頭獎，是2014年以來同期開出頭獎次數與頭獎得主最多的1年。

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展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台彩持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為1700億元。他強調，穩健的業績將轉化為更豐沛的公益彩券盈餘，持續挹注地方社會福利、老人、兒童照護以及弱勢就業等領域，確保每一張公益彩券背後的善意可以發揮實質效益，讓社會的正向力量持續擴散，提供民眾一個真正充滿希望、樂趣與關懷的公益彩券。

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