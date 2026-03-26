盤勢分析》消息面主導 短線有望技術性反彈

亞股勁揚台股大漲，外資回補推升市場情緒。台股創史上第七大漲點，外資動向成後市關鍵。（資料照）

美伊戰事略有緩解，美股期貨昨重啟反彈、油價回落，台股昨日多頭重新振作，外資轉賣為買，盤中一度上漲逾千點，挑戰月線反壓，由台積電（2330）穩盤，台積電相關設備股噴出，台達電（2308）飆上新高，ABF載板、矽光子、低軌衛星等相關熱門族群強勢反彈，中小型電子股熱力四射，櫃買指數強彈3.88%，重回各均線之上，加權指數終場大漲826.87點，收在3萬3439.11點，收復5日線與10日線，但成交量僅約6426億元。

國泰證期研究部分析，在美伊停火與談判預期升溫下，市場風險溢酬有望進一步收斂，台股具備延續反彈的條件，但仍需留意消息反覆帶來的波動，資金將持續回流具基本面支撐族群。

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國票證券指出，短線指數有望醞釀技術性反彈，面對當前盤勢震盪，可適度增加傳產類股比重，以強化投資組合抗震能力，然若欲針對電子股進行逢低布局，建議將目光轉向估值相對低的廠務工程族群。

3大法人昨買超507.5億元，其中外資買超363.2億元、投信買超12.8億元、自營商買超131.4億元；外資台指期淨空單昨小增1839口，累積外資台指期淨空單約3.59萬口。（記者卓怡君）

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