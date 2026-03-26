戰火推升原物料 工具機大廠啟動漲價

上銀董事長卓文恒 （左）與大銀董事長卓秀瑜（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕台灣工具機展昨起4天在台中國際會展中心登場，傳動元件大廠上銀（2049）、大銀（4576）與程泰（1583）、亞崴（1530）等因應中東戰爭推升成本，陸續有調漲價格計畫；各大廠對今年工具機景氣看法都優於去年，但關鍵變數仍在中東戰爭。

東台董事長嚴瑞雄。（記者林菁樺攝）

上銀估第2季營運優於第1季

台中國際工具展昨日開幕。（記者林菁樺攝）

上銀董事長卓文恒表示，公司去年底接單開始回溫，且熱度一直延續到3月，估第2季營運優於第1季，也優於去年同期，整體訂單能見度已達4個月；今年持續受惠半導體、人工智慧自動化、機器人等應用拉貨，國內外工具機景氣皆有回溫趨勢，卓文恒說，因接單熱才有機會漲價，部分產品陸續調漲7到15%，但漲價後也尚未回到2021年水準。目前上銀線軌交期約3到3.5個月、滾珠螺桿則約4個月，維持加班與自動化控制交期。

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大銀預計4月起調漲，但漲幅在個位數內，大銀副總游凱勝解釋，主因是金屬材料調漲。目前大銀元件交期約2.5個月、定位平台交期約4.5個月、目標控制在3個月內。游凱勝說明，高階半導體等需求太熱，不能讓客戶等太久，而大銀也將無塵室產能擴充，第2季完成後，未來年產能增加3成。另，受惠蘋果手機拉高「印度製造」比重，大銀因零件與系統需求提高，今年在印度市場業務將維持高成長。

上銀、程泰和東台（4526）集團都認為工具機市場逐步回溫，程泰會長楊德華認為，今年工具機景氣會好轉，但不會大爆發。程泰在手訂單約6億元、亞崴則是11億元，訂單能見度達第2季至第3季。而此次重返台中辦展，部分中東歐的代理商受到戰火波及、無法前來，程泰接單金額目標約2億元，但首日就有南非、台灣客戶預計下單近1.5億元。

東台客製化產品將調整價格

東台在手訂單約23億元，東台董事長嚴瑞雄指出，接單在去年底已有趨穩，營收好轉約落在今年第2季起，但工具機的報價約是3個月前，沒辦法馬上反應最新成本，可能會在客製化產品上稍微調整價格。

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