鴻海旗下鴻佰攜美企 布局太空AI基建

美國「國會山莊與矽谷論壇」於華盛頓登場，鴻海董事長劉揚偉受邀出席。（圖取自直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著人工智慧（AI）應用快速擴張，資料處理需求從地面延伸至太空，鴻海（2317）集團旗下伺服器廠鴻佰科技攜手美國太空運算公司Ramon.Space，目標共同打造太空資料中心，將運算與儲存能力推進至軌道端，布局新一代AI基礎設施市場。

技術架構上，鴻海集團與Ramon.Space雙方將合作推動「軌道端運算」與「分散式系統」發展。（記者方韋傑攝）

Ramon.Space長期投入太空運算技術，已在抗輻射設計、運算效能、自主運作與散熱管理等關鍵技術上建立基礎，鴻佰則憑藉伺服器與儲存平台的製造能力，負責相關產品量產與規模化推進，雙方形成「技術開發＋量產落地」的互補模式。

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鴻佰指出，此次合作將在既有基礎上進一步推進，未來將從原型設計與測試階段出發，逐步邁向可量產的太空資料中心產品線，並朝實際部署與長期營運目標前進，協助整體產業從概念驗證走向基礎設施化。

業界指出，傳統以地面資料中心為核心的架構逐漸面臨瓶頸，包括資料回傳延遲、頻寬限制，以及電力與環境條件等挑戰，皆使即時處理能力受限。相較之下，將運算與儲存節點直接部署至軌道，可在資料生成當下即完成處理，大幅降低對地面傳輸依賴，成為下一階段資料中心架構的重要發展方向 。

劉揚偉登華府國會山莊與矽谷論壇

華府國會山莊與矽谷論壇24日於華盛頓召開，鴻海董事長劉揚偉受邀出席，談到隨著人工智慧與機器人技術導入，過去高度依賴人力的製造模式正快速地轉變，儘管美國缺乏熟練工程師與技術人員，但在「AI+自動化」加持下，也具備發展製造業的可行性。

劉揚偉提到，鴻海近年積極擴大美國布局，目前已於18個州設有50個據點，員工數約8000人，預計今年底將超過1萬人。受惠於AI與自動化導入，即便人力規模有限，仍可創造高度產值，預估僅1萬名員工即可在美國創造約1000億美元營收。

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