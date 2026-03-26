6月天然氣調度已完成一半

經濟部長龔明鑫表示，四、五月天然氣調度都已完成，六月也已完成一半。（記者羅沛德攝）

經長︰安全存量都逾12天

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事紛擾，影響國際能源供應穩定。經濟部長龔明鑫昨赴立法院備詢時表示，天然氣調度上，四、五月都已完成，六月的調度也已完成一半；中東戰事以來，台灣的天然氣安全存量都維持在十二天以上，超過法規要求的十一天。

立委邱議瑩關切，荷姆茲海峽遭戰事波及，衝擊各國面臨能源風險與結構調整挑戰，台灣是高度仰賴進口能源的國家，能源儲備與購置是否達到安全存量？尤其台灣天然氣發電量占比整體近五成，依賴單一能源的風險也隨之放大。

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龔明鑫解釋，中長期能源規劃是多元安全結構，包括再生能源、天然氣，甚至除役燃煤機組可轉為緊急備用；近期中東戰事持續，台灣天然氣發電占比近半，天然氣調度更顯重要，現行法定安全存量是十一天，自二月底伊朗戰事爆發後至目前，台灣安全存量都維持在十二天以上，且四、五月的天然氣調度都已完成，六月已有半數調度完成，以確保供電穩定。

邱議瑩再問，總統賴清德指示核能與綠能可以並行不悖，台灣能源結構配比是否有所調整？龔明鑫坦言，核電是否重啟目前也尚未能確定，一旦確定重啟，能源配比就會改變；但隨著未來用電需求擴增，「分母在變、分子也在變」，如果要將能源結構訂在某個配比目標，以現階段而言有點困難。

至於若核二、核三再運轉，定位是短期備援電源，或是長期穩定基載電力的一部分？龔明鑫回應，核電重啟正在進行自主安全檢查，機組能夠發電多久，仍要看檢查結果；台電董事長曾文生補充，台電準備自主安全檢查報告的時間約十八個月至二年，但檢查期間可能會發現各種不同狀況，這都不是現在就能說定。

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